Sevilmeyen komşu yandı! Cezası 3 bin 150 lira

Herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Koronavirüs salgını ile komşuluk ilişkileri de değişti. Özellikle aparman dairesinde oturanlar ceza ödemek zorunda kalabilir. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi etkinlikler koronavirüs nedeniyle yasaklanırken, kurallara uymayan komşularını şikayet edecek vatandaşlar çoğunlukta. Bazıları ise, “Şikayet etmem, tehdit ederim”, “Sevmediğim komşumsa şikayet ederim” diyor...

Koronavirüsle mücadele için alınan yeni tedbirler kapsamında evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yasaklandı. Yasağın denetimini ise apartman yöneticileri ve komşular yapacak. Bina yöneticisi ya da apartman sakinleri bu kurala uymayan komşularını polis ekiplerine şikayet edebilecek. Yasağa uymayan ev sahibine ve misafirlerine ise ayrı ayrı 3 bin 150 lira para cezası kesilecek. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle yürürlüğe giren yasağı, vatandaşlara sorduk. “Komşunuzu şikayet eder misiniz?” sorusuna birbirinden ilginç cevaplar aldık.

‘Tehdit ederim’

Selahattin Dinçer (İşsiz): “Gelen misafire göre değişir. Gider önce kendim uyarırım. Gidip bir kuruma şikayet etmem. Eğer beni dinlemezlerse ‘Şikayet ederim sizi’ diyerek tehdit ederim. Bunun caydırıcı olacağına inanıyorum.”

Yusuf Dağ (Garson): “Ben şikayet ederim, hiç affetmem. Konu koronavirüsse kim olursa olsun af yok. Ben kimseye gitmiyorum. Bu dönemde misafir olmaz. Mesela ben misafir kesinlikle kabul etmiyorum. Onlara da gelmesin. Ailemin sağlığı için bu kuralı uygulamam lazım.”

Çağrı Kaplan (Yazılımcı): “Sevmediğim bir komşumsa kesin şikayet ederim. Ama aramın iyi olduğu bir komşumsa ve sürekli gelip gidenler olursa kendim uyarırım.”

Sevmediğini ihbar

Ahmet Ağır (Akademisyen): “Dört bloklu bir sitede oturuyorum. Uzun zamandır birisinin birisine ziyarete gittiğine şahit olmadım. Ama özel olarak böyle bir şeyi duyarsam kesinlikle şikayet ederim. Üniversitede çalışıyorum. Uzaktan eğitim veriyorum. Birçok arkadaşım da evden çalışıyor. Bu virüs nereden yayılıyor, çok merak ediyorum.”

Batuhan Akyol (Üniversite öğrencisi): “Sağlığım söz konusu olduğu için şikayet ederim. Böyle bir süreçte sağlığımız için kurallara uymak lazım. Bu kuralın caydırıcı olacağına inanıyorum. İnsanlar biraz dişini sıkıp bu salgının bitmesini beklesinler bir araya gelmek için.”

‘Yakınlarımı şikayet etmem’

Filiz Çakmak (Öğretmen): “Önce kendilerine söylerdim. Evde toplanmaya halen ısrar ediyorlarsa, şikayet etmeyi düşünürdüm. Toplum sağlığı daha önce geliyor. Sorun görmediği eşi, dostu 2-3 kişi bir araya gelebilir. Fakat kalabalık şekilde bir toplantı yapıyorsa şikayet ederim. Kendi yakınlarımdan birileri olursa şikayet etmeyi tercih etmem.”

Gülşah Çaldım (Radyoloji teknikeri): “Ben sağlık çalışanıyım. Ailem de olsa şikayet ederim. Çünkü olayın iç yüzünü göremiyorlar. Özellikle sağlık çalışanları bu süreçten çok etkilendi. Onların hakkı için kesinlikle şikayet ederdim. Sağlık çalışanları canla başla mücadele ediyor. Hem onlar için hem de kendi sağlıkları için kimse misafirliğe gitmesin. Şu an insanlar daha tedirgin, daha fazla kurallara uymaya çalışıyorlar.”

Sevilmeyen komşu yandı

Şehime Yaman (Endüstri mühendisi): “Benim komşuluk ilişkilerim yok zaten. Onlar kendini düşünmüyorsa benim yapabileceğim bir şey yok. O yüzden şikayet etmem. Her yerde bas bas bağırılıyor, önlem alın diye. Kendilerinin düşünmesi gerekiyor.” (Milliyet)