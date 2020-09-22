Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmelerin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Sevilla haritası ile ilgili çarpıcı bir yorum geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 'ABD Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir' açıklamasında bulundu. Peki, Sevilla haritası nedir? ABD'nin Sevilla haritası yorumu ne anlama geliyor? İşte Yunanistan'ın Sevilla haritası iddiasına ilişkin bilgiler...

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Doğu Akdeniz 'de Yunanistan ile gerginliğe neden olan Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin çarpıcı bir yorumda bulundu. ABD 'nin Ankara Büyükelçiliği, 'ABD Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir' açıklaması yaptı. Peki, Sevilla haritası nedir? ABD'nin Sevilla haritası yorumu ne anlama geliyor? İşte Sevilla haritası ile ilgili detaylar...

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında gerginliğe neden olan kara sularına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

SEVİLLA HARİTASINA ABD YORUMU!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD'nin, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmediğini bildirdi.

Büyükelçilik, Twitter hesabından "Sevilla Haritası adlı harita ile ilgili olarak bugüne kadar Türk basınında çok sayıda görüş yer almıştır" notuyla bir açıklama paylaştı.

ABD'nin "prensip gereği" diğer devletlerin deniz yetki alanlarıyla ilgili ihtilaflarda herhangi bir pozisyon almadığı kaydedilen açıklamada, "Sevilla Haritası'nın 'hukuki statüsü' hususunda, Amerika Birleşik Devletleri, Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir. Avrupa Birliği'nin de Sevilla Haritası'nı hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirmediğini görmekteyiz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka dayalı olarak, ilgili devletler arasında varılan mutabakatla karara bağlandığı kaydedilerek, "Amerika Birleşik Devletleri, iyi niyetli diyalog ve müzakere anlayışını şiddetle desteklemekte ve Türkiye ve Yunanistan'ı, istikşafi görüşmeleri en kısa süre içinde yeniden başlatmaya teşvik etmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

SEVİLLA HARİTASI NEDİR?

Sevilla haritası, Rum-Yunan ikilisinin Türkiye'yi Akdeniz kıyılarına hapsederek izole etme hayallerinin temel araçlarından biri olarak kullanılıyor.

İspanya'nın Sevilla Üniversitesi beşeri denizcilik coğrafyası alanında uzman Prof. Juan Luis Suarez de Vivero tarafından hazırlandığı için üniversitenin adıyla anılan bu harita, Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de kıta sahanlığı olarak hak iddia ettiği alan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) 2004 yılında ilan ettiği MEB 'in sınırlarının AB'nin resmi sınırları olduğunu öne sürüyor.