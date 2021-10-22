Sevilen dizi 600.bölümü ile ekrana geliyor!

Kanal D’nin, yapımını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı fenomen dizi si Arka Sokaklar başarısına bir yenisini ekledi. 600. bölümü ile ekrana gelecek olan dizinin ekibine gösterilen bu başarının sırrını sorduk.

Orhan Oğuz / Yönetmen

600 bölüm kanalımıza, bizim şirketimize, oyuncularımıza, ekibimize, hayırlı olsun diyelim. Dile kolay 600 bölüm şaşırtıcı gerçekten.

Zafer Ergin

İyi bir iş yapıyoruz, keyfini çıkartıyoruz hep beraber ağız tadıyla inşallah bunu kaça tamamlarız ki 1000’e doğru gidiyoruz. Hepimiz için tabi 600 bölüm hep beraber aynı güçte aynı şekilde aynı seyirci kitlesiyle hatta artan seyirci kitlesiyle beraber olmak büyük keyif. İlk Sayın Türker İnanoğlu teklif ettiğinde biraz uzun soluklu bir şey yapacağım 150 bölüm sakın sağa sola bakma demişti. Bende aklımdan Şevket gibi “yav nerde 150 bölüm” demiştim. Ama gerçekten onun öngörüsü, ekibimizin beraberliği, birbirine yardım edici şekilde çalışması, şimdiye kadar bizim yanımızda beraber çalıştığımız arkadaşların, bizden ayrılanların emeğine sağlık . Bu süreçte vefat eden arkadaşlarımız da oldu. Onlara tanrıdan rahmet diliyoruz. Herkesin katkısı büyük dizimize. Seyircimize de kanalımıza da çok çok teşekkürler.

Şevket Çoruh

Türker Bey en başında uzun soluklu bir iş yaptığını söylemişti. Bu onun inanılmaz öngörüsü oldu. İlk konuştuğumuz gün 2006’da inandırıcı gelmemişti ama öngörüleri doğruymuş Türker Abi’nin. Bu yalnızca öngörüyle değil tabi ki büyük bir birliktelik. Senaristiyle, yazarıyla, yönetmeniyle, tüm ekiple, sahne önü sahne arkasındaki herkesle kurgusuyla, sesiyle vs. önemli bir başarı. 600 bölüm 16 sene 16 sezon bir dizinin devam etmesi tabi birazcık şansı da var şanslı bir iş açıkçası. Türk televizyonlarında diğer iş yapan diğer tüm emekçi kardeşlerimizin projeleri de böyle uzun seneler devam eder temennisinde bulunalım. Ekip olarak 600 bölüm yan yanayız bu da bizim için çok önemli. Ben akrabalarımdan çok Zafer Abiyi, Özgür’ü, iş arkadaşlarımı görüyorum. Çünkü haftanın 6 -7 günü hemen hemen buradayız. Yeni arkadaşlarımız katıldı dizimize. Onlarla beraber bu sezonu da tamamlayacağız. 600 bölüm bizim için birçok hatıra var. Dizimizden ayrılan arkadaşlarımız, kaybettiğimiz oyuncu abilerimiz ablalarımız oldu, onları da analım burada. Bizim için dediğim gibi çok önemli, Kanal D için de 16 sezon devam eden çok kült bir iş haline geldi.

Özgür Ozan

Tabi ki emeği çok geçen arkadaşlarımız var. Yeni gelenler, gidenler, katılanlar hepsi böyle lego gibi bir şeyler ekleyerek ayrıldılar. Ayrıldılarsa da emekleri çok büyük ama. Arka Sokaklar hep gündemi yakalayan bir iş oldu. Başarısında bunun da etkili olduğunu düşünüyorum. Arka Sokaklar 2006’dan bu yana Türkiye’nin hafızası gibi. Türkiye’de ne yaşandıysa açın 2006’dan bu yana seyredebilirsiniz ülkede neler olduğunu. Mesela maskeli dizi çektik biz. Bunun yanı sıra hani ne kadar katkımız oldu olmadı bilmiyorum ama gündemde olan her şeye parmak basmaya var olan olumsuzlukları bizim nezdimizde birazcık daha duyarlı hale getirmeye çalıştık. Birkaç kişi bile bizim sayemizde bir şeyler olduysa, bizim sayemizde birkaç tane polis mesleğini seçmek gibi bir tercih yaptılarsa ne mutlu bize. Başarı sadece bizim değil seyircimizin de. Seyircimiz de 600 bölüm bizi terk etmeden izledi. Buna layık olmaya çalışıyoruz. 600 bölüm gerçekten dile kolay ama baştan başlayıp 600’e kadar saysanız bile 3 dakika sürüyor, yani o yüzden inşallah bakalım devam ettiğimiz yere kadar devam edeceğiz.

İlker İnanoğlu

600. bölüm büyük bir başarı. Erler Film adına ve oyuncular adına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Herkesin başarısı ayrı. Yazarların başarısı var, oyuncuların başarısı var, yapım şirketinin başarısı var, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

Tunç Oğuz

Benim için abilerimle, iş arkadaşlarımla burada 9 sene çalışmak büyük bir onur. Çok eğleniyorum sette. Burası oldukça keyifli ve öğretici bir yer benim için. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadıkları için izleyicilerimize teşekkür ediyorum.

Deniz Çatalbaş

Ben hala ilk gün ki gibi sahnelerimde çok heyecanlanıyorum. Çok büyük isimlerle bir aradayım ve onlarla birlikte büyüdüm. Buraya geldiğimde herkes gerçekten aile gibi yaklaştı ve hala öyle hissediyorum. Bir eksiğim olduğunda, farklı bir durum olduğunda çok rahatça söyleyebiliyorlar ve ben de sorabiliyorum. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Kendimi biraz okulda biraz da aile ortamında hissediyorum. İlk işimin böyle bir yerde olması çok büyük bir avantaj o yüzden çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 16. sezonda da bu ekipte olmak benim için çok gurur verici. Yeni sezonumuzun 7. bölümünü çekiyoruz şu anda ama ben bile çok gururlanıyorum sonradan dahil olmuş biri olarak. Onların gururlarını tahmin edemiyorum.

Oğuz Peçe

Böyle bir ekibe sonradan dahil olurken bir taraftan ilk başta acaba adapte olabilecek miyiz dedim. Ama daha sonrasında o kadar aile gibi, o kadar rahat, o kadar sıcak karşıladılar ki bizi hiç böyle bir düşünceye gerek yokmuş bunu fark ettik. Hepsi ustamız, hepsinden çok şey öğreneceğiz. Bu anlamda çok şanslıyız. Bizim için bir taraftan da bir okul burası. Çok ayrı bir gurur, 600. bölüm bir dizi değil, birçok şeyin başına gelmeyecek bir şey. 600 deyince çok büyük bir şey geliyor insanın aklına, gerçekten de bunu yaşıyoruz burada. Ne diyelim hep beraber gururu yaşıyoruz.

Ela Yörüklü

600 bölüm dile kolay. Gerçekten inanılmaz bir zaman, emek, çok büyük bir başarı. Eşi benzeri kolay kolay tekrarlanamayacak bir şey. Biz de bunun bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Benim 78. bölümün bitti, 80’i buldu. Ekibe dahil olduğumuz, böyle başarılı insanlarla çalıştığımız için çok gururluyuz, çok güzel bir his.

Yiğitcan Ergin

Biz yaklaşık 80 bölümdür buradayız. Bence insan 600 derken çok kolay söylüyor ama burada 15 sene çok ciddi bir emek var. Buranın başka bir dinamiği var, başka bir durumu var, başka bir dostluğu ve samimiyeti var ve bu seyirciye geçiyor. Çok mutluyuz çok keyifliyiz inşallah sağlıkla, huzurla daha uzun süre çalışırız. Bütün seyircilerimize sonsuz sevgilerimizi ve saygılarımızı yolluyoruz.

Oya Okar

Biz 600’ünde de yoktuk o yüzden üçte birinden fazlasında varım ben 378 galiba benim geldiğim bölüm. Yaklaşık 222 bölüm yapıyor. Sayın Türker İnanoğlu, doğru kişileri bir araya getirmiş. Tek bir kalemin iyi olması değil ama bütün kalemlerin iyi olması hem senaryo, hem ekip, hem yönetmen, hem kamera arkası hep bir arada bir maya tutmuş gibi denk gelmiş. İyi ki de gelmiş ki biz de bir noktasında bunun bir parçası olmuşuz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Ozan Çobanoğlu