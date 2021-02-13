Sevgiliye sevgililer günü mesajı kısa sözler… Erkeğe, kadına, eşe, uzun, kısa ve anlamlı sevgililer günü mesajları…

Sevgililer günü geldi çattı. Hediyeler alındı, sürprizler hazırlandı. Sürprizleri anlamlı bir notla pekiştirmek, belki uzaktaki sevgilisine sevdiğini kelimelerle söylemek isteyenlerin mesaj ve not araştırması da yoğunlaştı. Biz de erkeğe, kadına, eşe, uzun, kısa, anlamlı sevgililer günü mesajları derledik. İşte sevgiliye sevgililer günü mesajı…

Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de sevgiler günü heyecanı başladı. Doğurganlık Tanrısı adına kutlanmaya başlanan bu eski gelenek, günümüze kadar varlığını sürdüryor. Çiftler bugünde birbirlerine sürprizler hazırlıyor, hediyeler alıyor ya da birbirleri için yemekler, tatlılar yapıyorlar. Aşklarını ifade etmek için de anlamlı sözleri, şiirleri araştırıyor. İşte Sevgiliye sevgililer günü mesajı kısa sözler ile Erkeğe, kadına, eşe, uzun, kısa, anlamlı sevgililer günü mesajları…

Sevgililer günü mesajları 2021

Sevgi, doğanın ikinci güneşidir. Sen de benim güneşimsin. Sevgililer Günün kutlu olsun canım.

İnsan sevmeye başladı mı yaşamaya da başlar. Ben seninle yeniden yaşamaya başladım. Beni yaşama bağlayan en güzel insana... Seni Seviyorum

Sevgi, karşılıklı verilen mutluluktur. Beni dünyanın en mutlu insanı yaptığın için teşekkür ederm. İyi ki varsın. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Bir yaz esintisinden daha büyülü, güneşten daha sıcak, bir çiçekten daha güzel, ama en önemlisi, başıma gelen en iyi şeysin. Seni seviyorum.

Seni tanımadan önce bilmezdim hayatın güzelliklerini. Şimdi inanıyorum çiçeklerin şarkı söylediğine ve dünyanın güzellik için döndüğüne. Gözlerim gözlerine değdiğinden beri şimdi inanıyorum hayata sevdiğim...

Sen benim gökyüzüne gönderdiğim duamın yeryüzündeki cevabısın.

Sen ihtiyacım olan her şeysin, sevgilim canım.

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!

Hayatınızda "doğru" insan varsa. Takvim size "hep" 14 Şubat'tır.

Her aşk şarkısı seninle ilgili. Nice Sevgililer Günlerine

Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!

Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!

Yüreğimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim... Sevgililer gününü kutluyorum. Daha nice yıllara.

Bahçeden gül değil, güneşten atom koparıp getirmek isterdim. Ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Ben uyandım bir aşk demekti bu dünyada. Sesin, bir gülü bırakmak gibi bir şeydi.

Çok uzun bir gündü aşka dönüyordum. Çok uzun, yavrum, çok uzun seni sevmekten. İşte diyordum ilk öpüş işte masmavi yarığın. İşte yedisi sabahın ve ıslak ağzının. İşte eski bir otu kasıklarının ve karnının, İşte dilinin getirdikleri işte ormanlarım.

Adın her sabah uyandığımız gökyüzünün yerini aldı. Hangi su olursa olsun. Yeşil sen bakınca. Her gün sen baktıktan sonra. Bu kadar güzel bu gökyüzü.

İki kalp arasında en kısa yol: Birbirine uzanmış ve zaman zaman. Ancak parmak uçlarıyla değebilenİki kol. Seni seviyorum…

Sevgililer günü şiirleri

Aşk (İlhan Berk)

Sen varken kötü diye bir şey bilmiyorduk

Mutsuzluklar, bu karalar yaşamada yoktu

Sensiz karanlığın çizgisine koymuşlar umudu

Sensiz esenliğimizin üstünü çizmişler

Nicedir bir pencereden deniz güzel değil

Nicedir ışımayan insanlığımız sensizliğimizden.

Sen gel bizi yeni vakitlere çıkar

Ben Uyandım Bir Aşk Demekti Bu Dünya (İlhan Berk)

Ben uyandım bir aşk demekti bu dünyada

Sesin, bir gülü bırakmak gibi bir şeydi.

Karaydım, kağıt gibiydim yaşamalarda

Adım görseniz her gün o denizlerdeydi

Bin yıl bir M sesiydim aşağı Mısır’da.

Ben vurdum sevilere belli değil miydi

Bin yıl seni açtım işte yalnızlığımda.

Ne zaman aydınlığında adım geçti miydi

Bir aşk demekti bu dünyada.

Gözleri (Edip Cansever)

Sanki hiçbir şey uyaramaz

İçimizdeki sessizliği

Ne söz, ne kelime, ne hiçbir şey

Gözleri getirin gözleri.

Başka değil, anlaşıyoruz böylece

Yaprağın daha bir yaprağa değdiği

O kadar yakın, o kadar uysal

Elleri getirin elleri

Diyorum, bir şeye karşı komaktır günümüzde aşk

Birleşip salıverelim iki tek gölgeyi.