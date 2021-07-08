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Sevgilisiyle birlikte kocasını öldürdü! Bavulun etrafından akan sıvılar...

08 Temmuz 2021 Perşembe - 9:11 | Son Güncelleme : 08 07 2021 - 9:11

İstanbul Fatih'te meydana gelen olayda bir evde kokudan rahatsız olan vatandaşlar polise başvurdu. Ekipler bir evde, bavul içine sıkıştırılmış bir ceset buldu. Ölen adamın eşinin 30 Haziran'da Beyrut'a geri döndüğü ortaya çıktı. Kadının sevgilisiyle plan dahilinde cinayeti işlediği ve adamın mallarını ele geçirmek için öldürüp İstanbul'dan kaçtıkları iddiası üzerinde duruluyor. İşte haberin ayrıntıları...


Fatih'te Fatih Hırka-i Şerif mahallesinde bulunan bir adresten geçen gün gelen kötü kokular üzerine başladı. Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri geldi.
 
İSTANBUL'DA BAVULDAN CESET ÇIKTI!
 
Ekipler, kokunun yayıldığı evi tespit edip, içeri girdi. Belirlenen dairenin kapısı açıldığında koridorda streç filimle sarılmış büyük boy bir bavul görüldü. Bavulun etrafından akan sıvıların kokuyu yaydığı belirlenince bavul açıldı.
 
Sabah'tan Yunus Emre Kavak ve Dilek Yaman Demir'in haberine göre; bavulda battaniyeye sarılı üzerine kaya tuzu dökülmüş bir erkek cesedi bulundu.Savcılıkça yapılan olay yeri incelemede, dairede iki çocuklu Iraklı bir çiftin ikamet ettiği belirlendi. Komşuların iddiasına göre, ölen kişinin eşi Hatıca A., çocuklarıyla birlikte 30 Haziran'da Kuzey Irak'a gitti.
 
 
Bu sırada, erkek cesedinde meydana gelen çürüme nedeniyle kimliği sadece komşuların beyanıyla belirlenmeye çalışıldı. Muhammod A.'ya ait olduğu düşünülen şahsın katilinin kimliğinin belirlenmesi için de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
 
GENÇ KADIN SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE KOCASINI KATLETTİ!
 
Yürütülen soruşturmada ceset, bavul içerisinde Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken savcılık ölen adamın sevgilisiyle birlikte adamın mal varlığına konmak için cinayet planını hazırladıkları ve uyguladıktan sonra Beyrut'a geri döndükleri ihtimali üzerinde duruyor.

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