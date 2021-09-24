Sevgilisini zorla araca bindirmek istedi! Polise ateş açtı

Gaziantep’te, 'dur' ihtarına uymayarak, tabancayla ateş açıp, kaçan Ömer Faruk H., polis tarafından kolundan vurularak, etkisiz hale getirildi. Ömer Faruk H.'nin, olaydan hemen önce kız arkadaşıyla tartıştığı ve zorla araca bindirmek istediği öğrenildi.

Osmangazi Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı'nda, gece tartıştığı kız arkadaşını zorla aracına bindirmek isteyen Ömer Faruk H.'yi görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, içinde Ömer Faruk H. ile Ahmet E.'nin bulunduğu aracı durdurmak istedi.

Üzerlerinde tabanca olan ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak, yola devam eden 2 kişi, rastgele ateş edip kaçtı. Polis ile aralarında kovalamaca yaşanan şüphelilerden silahla ateş eden Ömer Faruk H., kolundan vurularak etkisiz hale getirildi, Ahmet E. ise kaçtı.