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Sevgilisi pencereden itti, arabanın üstüne düştü! 'Bu takıntı bile değil, şizofrenlik'
Antalya'da sevgilisi Aytaç Süleyman Daşbudak’ın (32) itmesi sonucu ikinci kattaki dairenin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düşen Safiye Nur Gürbüz (24), yaşadıklarını, hastane odasında DHA'ya anlattı.
Hemşire Safiye Nur Gürbüz, 22 Mayıs günü evinden işine giderken, oto galeri sahibi erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbudak tarafından zorla araca bindirildi.