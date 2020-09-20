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Sevgilisi korona, o maskesiz dışarıda!

Sevgilisi korona, o maskesiz dışarıda! Usta sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer, önceki gün Levent'te görüntülendi.
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