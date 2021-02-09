Sevgililer günü yasak var mı? 14 Şubat Sevgiler Günü’ne yönelik İçişleri Bakanlığı’ndan genelge!

Koronavirüs salgınının etkisi devam ederken yaklaşan Sevgililer Günü’ne yönelik İçişleri Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde bir genelge yayımladı. Kısıtlamalara ek olarak gönderilen genelgede sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen 13-14 Şubat’ta çiçek satışı yapan işyerlerinin belirlenen koşullar göz önüne alınarak hizmet verebileceği belirtildi. Genelgenin yayımlanmasının ardından ise herkesin aklına “Sevgililer günü sokağa çıkma yasağı var mı?” sorusu geldi. İşte detaylar…

Sevgililer günü sokağa çıkma yasağı ek genelgenin yayımlanmasıyla bir yandan ek genelgenin detayları araştırıyor, diğer yandan da 14 Şubat sevgililer günü sokağa çıkma yasağı var mı, sorusuna yanıt aranıyor. İşte Sevgililer günü sokağa çıkma yasağı konulu ek genelgenin detayları…

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sevgililer Günü'nün pazar gününe denk gelmesiyle beraber bu tarih de kısıtlamaya dahil olacak. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi. Genelge ile hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde çalışabilecek iş yerlerine ilişkin düzenlemelere ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişiler ile iş yerlerine yer verildiği belirtilerek, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtildi.

"Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­00.00 saatlerinde evlere servis, 13­-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00­-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.