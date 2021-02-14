2021 Sevgililer Günü koronavirüsün gölgesinde geçiyor. Yasaklar nedeniyle romantik bir akşam yemeği ya da bir hafta sonu kaçamağı için dışarı çıkmak yerine, birçok çift Sevgililer Günü'nü evde kutluyor. Tüm dünyada da pek çok kişi güvenli bir kutlama yapmayı tercih ediyor. Peki, Sevgililer Günü'nü evde nasıl kutlayabilirsiniz? Sevgililer Günü'nü evde kutlamanın yolları...

1 yıldan fazla süredir devam eden koronavirüs nedeniyle 2020 pek çok özel günü evde geçirmemize neden olmuştu. Salgın kontrol altına alınamadı ve bu yüzden pek çok kişi özel günlerini güvenli olduğu için evde kutlamayı tercih ediyor. Hal böyle olunca partnerinize özel hissettirmek biraz yaratıcılık gerektirebilir. Sevgililer Günü planlamanıza ilham vermek için, dekordan, evinizi kutlamaya hazırlamaya ve akşam yemeği fikirlerine kadar Sevgililer Gününüzü geçirmenin en eğlenceli ve unutulmaz yollarını derledik. Peki, Sevgililer Günü'nü evde nasıl kutlayabilirsiniz? Sevgililer Günü'nü evde kutlamanın yolları...

ÇİÇEK BUKETİ

Hiçbir Sevgililer Günü, buket olmadan tamamlanmış hissettirmez. Partneriniz büyük günde size bir hediye veriyor olsa da, mekanınızı aydınlatmak ve renk katmak için alabilirsiniz. Karışık pembe ve kırmızı güllerin klasik kombinasyonunun yanı sıra bazı mini çiçek demetleri de mekanınıza renk katabilir.

ÇELENKLER Çiçek çelenklerini sadece yılbaşı kutlamaları için değil evinize Sevgililer Günü havası katmak için de kullanabilirsiniz. Eğer elinizde yılbaşında aldığınız çelenk varsa biraz dönüştürüp bunu kapınıza, pencerenize veya duvarınıza asabilirsiniz. Böylece tüm yıl boyunca yerinde asılı bırakabilirsiniz. AŞK YASTIKLARI

Evinizde mutlaka aşk temalı bir çift yastık vardır. Koltuklarınıza veya yatağınıza koyabilir bu özel günü her odada hissttirebilirsiniz.

SEVGİLİLER GÜNÜ YEMEĞİ

Birlikte pizza yapmak, sipariş vermekten çok daha romantik. Hamur, sos, mozzarella, sucuk ve daha fazlası dahil olmak üzere kendi pizzalarınızı oluşturmanız için tüm temel malzemeleri en yakın marketten satın alabilirsiniz. Çocuğu olan çiftler için de harika bir pazar etkinliği olabilir. Alternatif olarak, evde restoran kalitesinde kendi makarnanızı yapmaya çalışabilirsiniz. Randevu gecenizin tatlı bir şekilde sonlandırmak için puding gibi basit tatlılar yapabilirsiniz.

FİLM İZLEYİN

Madem dışarı çıkamıyoruz o zaman bugünü film ile canlandırabilirsiniz. İyi bir film gecesi planlayın. Atıştırmalıklardan, içeceklere kadar planladığınız film gecesi bu sevgililer gününün en özel etkinliği olabilir.

SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİNE KATILIN

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle dışarı çıkamıyor, etkinliklere katılamiyorsanız üzülmeyin. Pek çok dijital etkinlik bulunuyor. Sevgililer Günü konserlerini dijitalde katılmayı deneyin.