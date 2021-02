Sevgililer günü notu… Sevgililer günü hediye sözleri ve kart mesajları ile kısa, uzun tercihli çiçek notları!

Sevgililer günü notu, 14 Şubat sevgililer gününe az bir süre kala yoğun rağbet görüyor. Çiftler birbirlerine aşklarını anlatmak için en özel anlamlı sözcüklerden oluşan notları araştırıyor. Biz de şairlerin şiirlerinden aşk sözcükleri ile bezenmiş, sevgililer günü notu derledik. Sevgililer günü hediye sözleri ve mesajı ile kısa, uzun tercihli çiçek notları…

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE – ÇİÇEK NOTU

Ben çiçek gibi taşımıyorum göğsümde aşkıBen aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum

Gelmiş dayanmışım demir kapısına sevdanın

Ben yaşamıyor gibi yaşamıyor gibi yaşıyorum

Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum (Sezai Karakoç)

Sen bana yeni yılsın her dakika

Her dakika bir yaşıma daha giriyorum (Sezai Karakoç)

Göz seni görmeli, ağız seni söylemeli

Hafıza seni anmak ödevinde mi

Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli (Sezai Karakoç)

Seni boydan boya sevmişim,

Ta Kars'a kadar Edirne'den.

Toprağını, taşını, dağlarını

Fırsat buldukça ovmuşum.

Sen vatanimsin, ekmeğimsin

Duyduğum, bildiğim zafersin yıllarca. (Turgut Uyar)

Bir biz varız güzel öbürleri hep çirkin

Birde bu terli karanlık

Sonra bir şey daha var muhakkak ama adını bilmiyorum

Nereden başlasam sonunda o ışıkla karşılaşıyorum

Yarı çıplak utanmaz bir kadın resmini aydınlatıyor (Turgut Uyar)

Terk etmedi sevdan beni,

Aç kaldım, susuz kaldım,

Hayın, karanlıktı gece,

Can garip, can suskun,

Can paramparça... (Ahmet Arif)

Sus, kimseler duymasın,

Duymasın, ölürüm ha.

Aymışam yarı gece,

Seni bulmuşam sonra.

Seni, kaburgamın altın parçası.

Seni, dişlerinde elma kokusu.

Bir daha hangi ana doğurur bizi? (Ahmet Arif)

Maviye

Maviye çalar gözlerin,

Yangın mavisine

Rüzgarda asi,

Körsem,

Senden gayrısına yoksam,

Bozuksam,

Can benim, düş benim,

Ellere nesi?

Hadi gel,

Ay karanlık... (Ahmet Arif)

“Sen sabahlar ve şafaklar kadar güzelsin

Sen ülkemin yaz geceleri gibisin

Saadetten haber getiren atlı kapını çaldığında

Beni unutma

Ah! saklı gülüm

Sen hem zor hem güzelsin

Şiirlerimin ılıklığında açılmalısın

Sana burada veriyorum hayata ayrılan buseyi

Sen memleketim kadar güzelsin

Ve güzel kal”(Nazım Hikmet)

“Ruhum

gözlerini yumuşacık yum

kucağımdaymışsın gibi bırak kendini

ninni,

uykunda unutma beni

ninni…

Gözlerini yumuşacık yum

yeşil ela gözlerini

ninni ruhum ninni

Sen yukarda yemişli dalların içindesin,

yeşil gözlerin güneş dolu,

dudakların bala bulanmış

ben ağacın dibindeyim,

bir ayağım çukurda…

Ben senden çok önce gideceğim,

sen bensiz kalacaksın ihtiyarlığında…” (Nazım Hikmet)

Hoş geldin kadınım benim hoş geldin

ayağını bastın odama

kırk yıllık beton, çayır çimen şimdi

güldün,

güller açıldı penceremin demirlerinde

ağladın,

avuçlarıma döküldü inciler

gönlüm gibi zengin

hürriyet gibi aydınlık oldu odam..

Hoş geldin kadınım benim hoş geldin.” (Nazım Hikmet)

“Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey

Dünyanın en güzel sesinden

En güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey

Fakat artık ümit yetmiyor bana,

Ben artık şarkı dinlemek değil

Şarkı söylemek istiyorum…” (Nazım Hikmet)

“Ne güzel şey hatırlamak seni:

bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan elin

ve saçlarında

vakur yumuşaklığı canımın içi İstanbul toprağının…

İçimde ikinci bir insan gibidir

seni sevmek saadeti…” (Nazım Hikmet)

“başını omzuma yasla

göğsümde taşıyayım seni

gövdem gövdene can olsun” (Arkadaş Sezai Özger)

“beni umutsuz koma

tarihle avutma beni

çünki aşkla sınanmışım sana

sana yangınla, suyla, ateşle

ölümle, yaprakla, şiirle sınanmışım” (Arkadaş Sezai Özger)