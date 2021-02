Yüz yıldan fazla bir süredir, sayısız romantik film bizi şaşırttı, bizi aşık etti ya da romantizme olan tutkumuzu yeniden alevlendirdi ve inancımızı kaybettiğimizde bizi tekrar aşk a inanmaya zorladı. Evde geçirdiğimiz bu Sevgililer Günü'nde en sevilen filmlerden bir liste oluşturduk. İşte Sevgililer Günü'nde izlenebilecek 16 film!

1. Not Defteri

İster sevin ya da ondan nefret edin, "The Notebook" pek çok kişiye göre hala romantik bir film listelerinin ilk sırasında yer alıyor. Filmde Ryan Gosling kereste fabrikasında çalışan fakir bir adam ve Rachel McAdams ona aşık olan zengin kadın rolünde. İkinci Dünya Savaşı ile ayrılırlar ve daha sonraki hayatlarında yeniden bir araya gelirler. Ve aşk için asla çok geç olmadığını anlarlar.

2. Daha önce sevdiğim tüm erkeklere / To All the Boys I've Loved Before

Bu süper tatlı filmde, Lana Condor'un canlandırdığı Lara Jean'in aşık olmayı nasıl öğrendiğini görüyoruz. 16 yaşındaki Lara Jean, her genç kız gibi aşık olmuştur. Fakat onun ilişkileri yazdığı mektuplardan ibarettir. Sevdiği her çocuk için bir mektup yazan Lara asla söyleyemeyeceği duygularını kimsenin okuyamayacağını bildiği için rahatça mektuba aktarır. Bu zamana kadar kimseye göndermediği beş mektubu vardır. Fakat bir gün beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Lara’nın gizli aşk mektupları gizemli bir şekilde sahiplerine postalanır. Lara’nın kontrolünde olan aşk hayatı bir anda rayından çıkar.

3. Clueless

Klasik olan bu 1995 filmi, Alicia Silverstone'un canlandırdığı Beverly Hills lise öğrencisi Cher'i konu alıyor. Jane Austen'in 1815 tarihli romanı Emma'dan esinlenilerek beyazperdeye aktarılan film, bir grup gencin dünyasını izleyiciyle buluşturuyor. Cher Horowitz okuduğu lisenin en popüler kızıdır ve çevresindeki hemen herkes ona hayranlık duymakta ve giyim stilini anbean takip etmektedir. Cher'in en büyük zevki çekingen ve içine kapanık görünen öğrencileri tespit edip onların görünümünü değiştirmektir. Cher'in son 'projesi' Tai isimli asosyal sınıf arkadaşıdır.

4. İyi bir yıl /A Good Year

"A Good Year" filminde Russell Crowe finans alanında çalışan rolünde. Bir zamanlar yakın olduğu bir amcadan bir şaraphaneyi miras alır. Peter Mayle’in kitabından uyarlanan filmin yönetim ve oyun cu kadrosu da oldukça iyi. Film Londra ve Fransa 'nın Provence bölgesinde çekilmiştir. Filmin yönetmenliğini Ridley Scott yapmıştır ve Russell Crowe, Marion Cotillard, Didier Bourdon, Abbie Cornish ve Albert Finney gibi oyuncular filmde yer almışlardır.

5. "Juliet'e Mektuplar"

Lise ve Ceil Friedman’ın kitabından uyarlanan film İtalya ’ya seyahate giden genç bir çiftin yolculuk sırasında, yıllar önce ayrıldığı sevgilisine mektuplar yazan bir kadınla tanışmalarını anlatıyor. Büyüleyici, muhteşem İtalyan kırsalının görüntülerinin olduğu bu filmdeki "Love Story" şarkısı da Taylor Swift'e ait.

6. Notting Hill / Aşk Engel Tanımaz

Bu 1999 klasiğinde Hugh Grant, şans eseri Julia Roberts'ın canlandırdığı muhteşem bir ünlüyle tanışan boşanmış bir kitap çıyı oynar. Filmde bir çift olma ihtimalleri çok düşük olsa da, gerçek aşkın nasıl her şeyi fethettiği hakkında izlenebilecek tatlı bir hikaye. Filmde William Thacker, Batı Londra'nın değişik bir yöresi olan Notting Hill'de yaşamaktadır. Eşinden boşanmış olan William, evini biraz tuhaf olan Spike adlı biri ile paylaşmaktadır ve Notting Hill'in tam merkezindeki Pazar caddesinde Portobello Road'da bir kitabevinin sahibidir. Bir gün dünyaca ünlü film yıldızı Anna Scott'un dükkanına gelmesi ile William'ın yaşamının akışı değişir. Birbirini takip eden komik olaylar sonunda Anna ile William çıkmaya başlarlar.

7. Aslında Aşk

Film adeta aşkın yüceliğine dair bir güzelleme. Film, birbirine bir şekilde bağlı olan sekiz çiftin hayatını izliyor. Aşktan kaçamazsınız! İşte, günümüz Londra’sında Noel’den iki ay önce yaşanan farklı olayları mercek altına alan "Aşk Her Yerde" adlı bu filmde

8. 50 İlk Buluşma

Bu 2004 filminde, Drew Barrymore'u, korkunç bir kazadan sonra uyandığı anda önceki günün olaylarını unutan bir sanat öğretmeni olarak görüyoruz. Bir veteriner olan Adam Sandler ile tanışır, ona aşık olur ve her günü unutan Barrymore'u kendine aşık etmek için uğraşır. Hawaii'de geçen filmde komedi unsurları ve mutlu sonla biten içten anlar var.

9. Teklif

Teklif veya gerçek adıyla The Proposal, 2009 yapımı Amerikan romantik komedi filmidir. Hayatını kitapları editleyerek kazanan Margaret bir gün beklenmedik bir haber alır. Kitap editörlüğü işini kaybetme riski ile karşı karşıya kalmıştır. Margaret sınır dışı edilerek ülkesi Kanada 'ya gönderileceği haberini alır. Margaret Tate, sorununa hızlı bir çözüm bulduğunda Kanada'ya sınır dışı edilmek üzeredir: evlenmek. Çekici Ryan Reynolds'un canlandırdığı asistanı Andrew Paxton'u onunla evlenmeye ikna eder.

10. Aşk ve Basketbol

Love & Basketball, Sanaa Lathan ve Omar Epps'ın başrollerini paylaştığı 2000 yılı yapımı Amerikan romantik drama filmidir. Filmde, birlikte basketbol oynarken büyüyen iki arkadaş Monica ve Quincy'nin hikayesini anlatılıyor. Sevgi ve nefret dolu ilişkileri lise yıllarına kadar sürer. Lise bittiğinde bir çift olurlar ama sonra ayrılırlar. İki eski aşık kariyerlerinin dönüm noktasında tekrar karşılaşırlar.

11. Zamanda Aşk

Bir Rachel McAdams filmi arıyorsanız, 2013'ün "About Time"a mutlaka listenize alın. Domhnall Gleeson'un 21 yaşında zamanda yolculuk yapabildiğini gören garip Tim rolünü üstlendiği filmde, güçlerini kullanarak hayatını değiştirmeye çalışan birini canlandırıyor.

Geçmişindeki utanç verici anlara gidip olayları değiştirmeye başlayan Tim, kendini çok tatlı bir aşk hikayesinin içinde bulur.

12. Polly Gelince

Başrollerini Ben Stiller ve Jennifer Aniston'ın paylaştığı 2004 romantik komedisi. Reuben (Ben Stiller) çok düzenli, disiplinli, sıkıcı bir hayat yaşayan ve riski sevmeyen genç bir sigortacıdır. Yeni evlendiği karısının ihanetini yakalayıp ayrılmış, morali iyice bozulmuştur. Onu neşelendirmek isteyen dostları yeni insanlarla tanıştırmak için değişik organizasyonlar düzenlerler. Bu sırada lise arkadaşı Polly (Jennifer Aniston) ile karşılaşan Reuben bu güzel, çekici, hayat dolu genç kadına aşık olacak ancak bu arada hayatı da rayından çıkacaktır. Genç kadın hayatın tüm risklerini seven, çok düşünmeden yüreğiyle yaşayan biridir ve organize düşünen, sağlamcı Reuben ona uyum sağlamakta güçlük çekmektedir. Bu arada karısının da pişman olup geri dönmek istemesiyle gerçek bir ikileme düşecektir.

13. The Big Sick

Komedyen Kumail Nanjiani'nin gerçek hayatına dayanan "The Big Sick"te, ilişkileri derinleşen bir çiftin aralarındaki kültürel farklılıkların farkına varmaları ve bununla ilgili mücadelelerini konu alıyor.

14. Not: Seni Seviyorum

Not: Seni Seviyorum, ilk bakışta göründüğü gibi aynı aşk hikayesini farklı şekillerde defalarca anlatan alışıldık romantik komedilerden değil. Gerard Butler'ın oynadığı Gerry ölmeden önce bir plan yapar. Hilary Swank'ın canlandırdığı karısı Holly, 30. doğum günü için üzüntüsünü hafifletmek ve onu hayatına kaldığı yerden devam etmesini sağlayacak mektuplar yazar. İşte bu mektuplar sayesinde Holly yeniden hayata tutunmayı öğrenecektir.

15. Aşık Shakespeare

1590 Londra’sı… Kendisi hakkında oldukça büyük umutlar beslenen bir oyun yazarı William Shakesepare, tiyatronun baskısının altında, yazar tıkanıklığıyla beraber ezilmektedir. Son yazdığı oyunlar ne yaparsa yapsın bir adım öteye gitmemektedir. Artık kendi yeteneklerini sorgulamaya başladığı bir dönemde karşısına Viola isimli güzel bir kız çıkar. William’ın ondan alacağı ilham, tüm zamanların en büyük oyun yazarlarından birinin şahlanmasını tetikleyecektir. John Madden’ın gösterildiği sene oldukça önemli dallarda tam 7 Oscar heykelciğini kucaklayan filmi Shakesepare in Love’un başrollerinde Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow ve Colin Firth gibi oldukça tanıdık isimler yer alıyor.

16. Kalbinin Sesini Dinle / My Big Fat Greek Wedding

Bu klasik romantik komedide, 30'lu yaşlarına gelen Toula, ailesi tarafından işletilmekte olan bir Yunan restoranında çalışır. Evlenmemiş olan olması ailesi için büyük bir sorundur. Kızlarının bu durumundan dolayı bir hayli endişeli olan aile, bu duruma bir çözüm bulmaya çalışmaktadır. Öte yandan hayatından oldukça sıkılmış olan Toula ise yeni bir şeyler yapabilmeyi umut etmektedir. Bu nedenle yıllardır yürüttüğü işini bırakan Toula, halasının turizm acentasında çalışmaya başlar. Ve mucize eseri büyük bir değişiklikle karşılaşır. Ian isimli çekici bir adama aşık olan Toula, bu halinden son derece memnun olsa da önlerinde ciddi bir engel vardır.