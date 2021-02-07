Sevgililer Günü’nde en uygun parfümü nasıl seçebilirsiniz?

Sevgililer Günü kısa bir süre kala çiftler hediye seçimi konusunda araştırma yapmaya başladı. Sıklıkla tercih edilen hediye ise parfüm. Parfüm, kokusu açısından her ne kadar kişisel bir tercih olsa da çiftler arasında en çok tercih edilen hediye seçeneklerinden. Peki, Sevgililer Günü’nde partnerinize en uygun parfümü nasıl seçebilirsiniz? Doğru parfüm seçimi nasıl olmalı? Tene uygun parfüm nasıl seçilir? İşte 'Sevgililer Günü'nde ne hediye alsam?' diye düşünenlere parfüm seçmenin püf noktaları...

Çiçeksi, odunsu, baharatlı, aromatik, meyveli, oryantal dokunuşlar… Yüzlerce çiçekten, bitkiden, baharattan damıtılmış özler… Böylesine zengin bir dünyadan sevgilinize en uygun parfümü seçmek o kadar da kolay değil. Peki, Doğru parfüm seçimi nasıl olmalı? Tene uygun parfüm nasıl seçilir? Sevgililer Günü’nde ne hediye alsak diyorsanız satış uzmanı Özlem Özsarı Karadaş parfüm seçmenin püf noktalarını anlattı.

İÇGÜDÜLER ÖNEMLİ!

Çekiciliğe çekicilik katan parfümleri seçmek, belirli kuralları olan bir beceridir. Kuralların yanı sıra içgüdüler de önemlidir. Parfüm tenle bütünleşmeli ve bu bütünleşme öylesine uyumlu olmalıdır ki kullanan hissetmezken başkalarına tatlı bir esinti yaymalıdır. Peki, tüm bunlar nasıl sağlanabilir, Sevgililer Günü’nde hediye tercihini parfümden yana kullananlar sevgilileri için en doğru parfümü nasıl seçebilir?

SABAH SAATLERİNDE PARFÜM SEÇİN!

Karadaş, parfüm seçerken dikkat edilmesi gereken kurallarla ilgili şu bilgileri veriyor:

“Parfüm seçerken parfüm kartlarını kullanmalı ama mutlaka kol bileğinize de sıkarak kokuyu deneyimlemelisiniz. Ancak bileklerinizi birbirine sürtmemelisiniz; bu sadece parfümün dengesini bozar. Kendinize bir yarım saat tanımanız, bu sürenin sonunda parfümün sizde hâlâ beğeni yaratıp yaratmadığını sorgulamanız çok iyi olacaktır. Yeni bir parfüm seçerken üzerinizde etkin bir başka parfümün olmamasına da özen göstermelisiniz. Koku duyusu etkin olduğundan sabah saatleri parfüm seçmek için daha uygundur.”

KİŞİLİK VE YAŞAM TARZINI DİKKATE ALIN!

Sevgiliye parfüm alırken onun kişiliğinin ve yaşam tarzının da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Özlem Özsarı Karadaş, “Romantik, klasik, sportmen, bohem; sevgilinizin baskın özelliğinin hangisi olduğu önemli. Ayrıca özel hayatında olduğu kadar iş hayatında ve sosyal ortamlarda bırakmak istediği izlenimi de değerlendirmelisiniz. Genel olarak romantik kişiliğe sahip olanlara çiçeksi ve meyveli, klasik tarzdakilere baharatlı ve oryantal, spordan hoşlananlara aquatik parfümler alabilirsiniz” açıklamasında bulunuyor.

PAHALI OLANI DEĞİL DOĞRU KOKUYU BULUN!

Özlem Özsarı Karadaş, iyi bir parfümün çok pahalı olması gerekmediğine de dikkat çekerek, “Parfüm seçme kurallarına uyar ve içgüdülerinizi takip ederseniz sevgiliniz için en doğru parfümü kolaylıkla seçebilirsiniz, bunun ille de en pahalı parfüm olması gerekmez” diyor.