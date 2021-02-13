Sevgililer günü kolay pasta tarifleri… Ev yapımı sevgililer günü pastası tarifi ve yapımı…

Sevgililer günü için pasta tarihleri yoğun bir şekilde aranıyor. Koronavirüs gölgesinde 14 Şubat’ı kutlayacak olan sevgililer genelde evde yapılacak etkinlikleri araştırıyor. Sevgililer günü evde yapılacak en güzel sürprizlerden biri de el emeği, göz nuru buram buram aşk kokan yemekler, tatlılar, kurabiyeler… Mutfakta kendine güvenenler Sevgililer gününe özel yemek menülerini hazırladı. Biz de yemek menüsünün olmazsa olmazı tatlı fikirleri verebilmek için sizler için sevgililer günü pasta tariflerini derledik. İşte Sevgililer günü kolay pasta tarifleri ile ev yapımı sevgililer günü pastası tarifi ve yapımı…

Evde sevgililer günü pastası tarifi ve yapımı günün en çok araştırılan konularından biri oldu. Sevgililer gününü emek vererek hazırlanmış bir akşam yemeği ile taçlandırmak isteyenler arama motorlarına yönelerek güne özel yemek menüsü araştırmalarına başladı. Yemek menüsünün parçası olan tatlı konusunda ne yapsam diye düşünenler için ev yapımı sevgililer günü pastası tarifi ve yapımına yönelik bir içerik hazırlandık. Sevgililer günü pasta tarihi ve yapımı…

SEVGİLİLER GÜNÜ PASTASI

KARAORMAN PASTASI

Malzemeler

380 gr vişne350 gr kremşanti

200 ml vişne suyu

150 gr damla çikolata

Hazırlanışı

Karaorman Pastası yapmak için Tefal kilitli geçmeli kek kalıbı ile pişirdiğiniz ve ortadan ikiye böldüğünüz pandispanyayı vişne suyu ile ıslatın. Üzerine kremşantiyi yayın. Vişneleri dizin. Damla çikolatalarıı serpiştirin. Tekrar bir kat daha krem şanti koyun ve pandispanyanın diğer katını üste yerleştirin. Vişne suyu ile tekrar ıslatın. Kremşanti ile üstünü ve kenarlarını tamamen kaplanacak şekilde sıvayın. Pastayı bir sos telinin üzerine alın. Üstüne çikolata sosu dökün. Krem şanti ve vişne ile süsleyin. En son çikolata rendesi serperek servis yapabilirsiniz.

KIRMIZI KADİFE PASTA

Malzemeler:

Kek için:

-2,5 su bardağı un

-2 yemek kaşığı kakao

-1 fiske tuz

-125 gr. tereyağ (oda sıcaklığında)

-1,5 su bardağı toz şeker (300 gr.)

-3 adet orta boy yumurta

-1 paket vanilya veya 1 tatlı kaşığı vanilya ekstresi

-1 su bardağı süt (1 yemek kaşığı limon suyu ile kesilecek)

-2 yemek kaşığı kırmızı sıvı gıda boyası veya 1/2 çay kaşığı toz gıda boyası

-1 tatlı kaşığı kabartma tozu

-1 çay kaşığı sirke

-1 çay kaşığı karbonat

Krema için:

-1 kutu krema (200 ml.)

-1 kutu labne peynir (200 gr. içim)

-1 paket toz krem şanti (kaymak tadında krem şanti)

-4 yemek kaşığı pudra şekeri

-1 tatlı kaşığı vanilya ekstresi veya 1 paket toz vanilya

-1 kahve fincanı süt

Hazırlanışı

Kremanın yapılışı:

-Kremayı mikser ile çırpın, kabarsın.

-Krem şantiyi ekleyin, 1 dk. sonra sütü ekleyip iyice çırpın.

-Peynirin suyunu olabildiğince süzün. Peyniri 10 dk. kadar ince süzgeçte bırakabilirsiniz.

-Peyniri mikser ile çırpın, kabarsın.

-Peynire pudra şekeri ve vanilyayı karıştırın.

-Kremayı, peynirli karışıma ekleyip karıştırın. Peynirli kremayı buzdolabında bekletin.

-Kek hazır olunca kullanın.

Pastanın yapılışı:

-Fırını 170 C'de ısıtın. Un, kakao ve tuzu eleyin; bir kenarda bekletin.

-Sütü ılıtın ve içine limon suyunu ekleyin; 15 dk. kesilmesi için bekletin.

-Kek için, tereyağını mikser ile çırpın, beyazlasın. İçine şekeri ekleyin ve çırpın.

-Yumurtaları teker teker ekleyin. Her bir yumurta eklediğinizde karıştırın, yumurta karıştıktan sonra diğerini ekleyin.

-Vanilya ekstresi ve kabartma tozunu da karışıma ekleyin, karışıncaya kadar çırpın.

-Sütün içine kırmızı gıda boyasını karıştırın. Kek karışımı eklemeleri için mikseri orta hıza getirin.

-Kırmızı boyalı sütü ve elenmiş un karışımını 3 bölümde kek karışımına ekleyin.

-Yani 1/3 süt karışımı ve 1/3 un karışımını kek karışımı ile karıştırın.

-Sonra tekrar süt ve un karışımını kek karışımına ekleyin, karıştırın. En son kalan süt ve un karışımını da kek karışımına ekleyip karıştırın.

-Karbonatın üzerine sirkeyi dökün, kabarınca hızlıca kek karışımına ekleyin ve spatula veya tahta kaşık ile karıştırıp hamuru, yağlanmış ve unlanmış kalp şeklindeki kelepçeli kalıba veya 22 cm. çapındaki kelepçeli kalıba dökün.

-Keki fırında alt-üst, orta rafta, 1 saat pişirin. Kürdan testi yapın. Gerekirse 5-10 dk. daha pişirin.

-Kek soğuduktan sonra kalıbından çıkarın. Pastanın çapından 20 cm. uzun olacak şekilde 4 kat dikiş ipliğini bir araya getirin ve iki ucunu düğümleyin.

-Üzerindeki tümsek kısmı bir bıçak ile kenarlarından belirleyip ipi bir kenarından geçirin. İki taraftan elinizle ipi gerin. Yavaş hareketler ile ipi ileri doğru yürütün. Keki düzgün şekilde kesmiş olursunuz.

-Kekin diğer katları için aynı yöntemi uygulayın. Kekin ilk tümsek olan dışında 3 kat kek elde etmiş oluyoruz. İlk kesilen tümsek şeklindeki katı rondodan geçirip ufalayın.

-Peynirli kremanın 1/4' ünü ilk kek katına yayın; ikinci keki üzerine yerleştirip 1/4 krema yayın.

-Üçüncü kek katını yerleştirin. Kalan kremanın 1 çay bardağı kadarını süsleme için ayırıp diğerini pastanın kenarlarına ve üzerine sürün.

-Ufalanan kek parçalarını pastanın kenarlarına yapıştırın. Pastanın ortasına bir kalp kalıp yerleştirip, içine kek parçalarından doldurun.

-Kalıbı alınca ortada kırmızı bir kalp oluşacaktır.

-Ayırdığınız kremayı yıldız uclu sıkma torbasına alın. Ortadaki kalp şeklinin kenarlarına ve pastanın kenarlarına krema sıkın.

-Pastayı buzdolabında 3-4 saat kadar bekletin. Daha sonra servis edebilirsiniz.

KALPLİ ÇİKOLATALI LAV KEK

Malzemeler:

-Tereyağı (110 gram)

-Bitter çikolata (220 gram)

-Un (3 yemek Kaşığı)

-Pudra şekeri (3 yemek kaşığı)

-Yumurta (2 adet)

-Yumurta sarısı (1 adet)

-Vanilya özütü (1 çay kaşığı)

Kek kalıplarını yağlamak için;

-Tereyağı (1 yemek kaşığı)

-Kakao (1 yemek kaşığı)

Hazırlanışı:

-Bitter çikolatalarınızı küçük parçalara böldükten sonra erimesi için kaynayan suyun olduğu tencere üzerine benmari usulü cam bir kap ile koyun.

-Çikolatalarınız eridikten sonra oda sıcaklığındaki tereyağını da içerisine ekleyin ve karıştırın.

-Tereyağı da çikolataların içerisinde eridikten sonra yumurtaları ve yumurta sarısını karışıma ilave edin.

-Oluşan kek harcını bir tahta kaşık yardımıyla karıştırın ve içerisine sırayla pudra şekerini, unu ve vanilyayı ekleyin.

-Bu sırada kek kalıplarınızı da oda sıcaklığında olan tereyağıyla yağlayın. Yağladıktan sonra kek kalıplarının taban ve kenar kısımlarını kakaoyla kaplayın.

-Hazırlamış olduğunuz kek kalıplarına kek harcınızı eşit olacak şekilde paylaştırın.

-Daha öncesinde ısıttığınız 180 derecelik fırında 12-15 dakika pişirdikten sonra kekinizi fırından çıkartın.

-Kekinizi kek kalıplarından ters çevirip çıkartın ve bekletmeden sıcak şekilde servis edin.

BONUS: SEVGİLİLER GÜNÜ PASTASI

Malzemeler

Keki için:

4 yumurta

1 bardak şeker

1 bardak un

1 vanilya

1 kabartma tozu

3 kaşık sıvıyağ

3 kaşık kaynar su

Kakao

Üzerine:

Çilekli krem şanti

Hazırlanışı:

Yumruta ve şekeri mikserle köpürtün. Sıvıyağ ve 3 kaşık kaynar su ilave edip iyice çırpın. Un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip karıştırın. Tereyağla yağladığınız kare kek kalıbına boşaltın. 170 derecelik fırında 20-25 dakika kadar pişirin.

Aynı malzemelerle bir kek daha yapıp onu yuvarlak kek kalıbına döküp pişirin. İki kek de olduktan sonra yuvarlak olanı ortadan ikiye kesip resimdeki gibi servis tabağınıza yerleştirin. Üzerine çilekli krem şanti sürüp dilediğiniz gibi süsleyin.