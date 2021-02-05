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Sevgililer günü kapsamında ek genelge yayımlandı! Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 14 Şubat Sevgililer Günü çiçek satışı olacak mı, genelge kapsamı…

05 Şubat 2021 Cuma - 13:53 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 13:53

İçişleri Bakanlığınca valiliklere 'Sevgililer Günü'nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik çiçek satışı yapan işyerleriyle ek genelge gönderildi. Peki, 'Sevgililer Günü' genelgesi neleri kapsıyor?


14 Şubat Sevgililer Günü için yeni ek genelge yayımlandı. "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı. 14 şubat sevgililer günü çiçek satışı olacak mı? Sevgililer günü genelgesi…

'Sevgililer Günü' genelgesi neleri kapsıyor?

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. 

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-00.00 saatlerinde evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

 

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