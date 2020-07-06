06 Temmuz 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.485 2.36 EURO 7,7740 0.59
USD 6,8650 0.08 ALTIN 393,570 0.37
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sevda Noyan hakkında flaş karar

DHA |  06 Temmuz 2020 Pazartesi - 17:14 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 17:14

Bir televizyon programındaki sözlerinin kamuoyunda tepki uyandırması sonrasında 6 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Sevda Noyan hakkında 10 Kasım 2013'te Atatürk için yaptığı bir paylaşımı nedeniyle "Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiği" iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Savcılık, Noyan hakkındaki soruşturmaya yetkisizlik kararı verdi.


Sevda Noyan hakkında flaş karar. Hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sevda Noyan hakkında avukat Enes Hikmet Yamaner de suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, Sevda Noyan'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 10 Kasım 2013 tarihinde Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşımla "Atatürk'ü hatırasına alenen hakaret" suçunu işlediği belirtildi. Dilekçede, Atatürk'e put benzetmesi yapıldığı ve paylaşımın halen aktif olduğu belirtilerek Sevda Noyan hakkında cezalandırılması talebiyle dava açılması istendi. Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Savcılık, Noyan'ın ikamet yeri dolayısıyla soruşturmaya yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. 
 

ETİKETLER

Sevda Noyan dava Atatürk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.