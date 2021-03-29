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Sevda Erginci'ye kötü haber! Hemen savcılığa koştu

29 Mart 2021 Pazartesi - 15:55 | Son Güncelleme : 29 03 2021 - 15:55

Son dönemin popüler oyuncularından Sevda Erginci ile ilgili şaşırtan bir haber geldi. Güzel oyuncunun savcılığa başvurduğu öğrenildi. Sevda Erginci'nin Instagram hesabı hacklendi. Erginci, sosyal medya hesabını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu


Habertürk'ün haberine göre; Son dönemin popüler oyuncularından Sevda Erginci'nin, 1,5 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabı kimliği belirsiz kişiler tarafından hacklendi.
 
Sosyal medya sayfasındaki paylaşımlarla dolandırıcılık yapıldığı belirtilen oyuncu, suç duyurusunda bulundu. 27 yaşındaki Erginci, Instagram hesabından yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi hakkında takipçilerini uyardı.
 
 
AYNISINI NURİ ALÇO DA YAŞAMIŞTI
 
Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço'nun sosyal medya hesabını ele geçiren hackerlar, dolandırıcılık amacıyla Alço'nun adını kullanarak paylaşımlar yapmıştı.
 
Alço'nun hesabını ele geçirenler, yaptıkları paylaşımda bahis siteleri adı altında paranın işletildiği ve fazla para kazanılacağını söyleyerek kişileri dolandırmıştı.

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