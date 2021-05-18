Sevda Erginci’den mini şortlu poz!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Turna Hatun’u canlandıran Sevda Erginci, bir dergi için objektif karşısına geçti. Erginci, özel fotoğraflardan birini kendi Instagram hesabından paylaştı.

Karagül, Ver Elini Aşk , Yasak Elma, Sevgili Geçmiş ve son olarak Uyanış: Büyük Selçuklu gibi dizilerde boy gösteren Sevda Erginci, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafıyla hayranlarından tam puan aldı.

Elele dergisi için kapak kızı olan Sevda Erginci, dergi için verilen pozlardan birini kendi Instagram hesabından paylaştı. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde dönem kıyafetleriyle görmeye alışık olduğumuz Sevda Erginci’nin bu pozu hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.