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Sevda Demirel: Anne olmak, evlat edinmek istiyorum

Geçtiğimiz sene Doruk Doğrusöz ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen manken ve şarkıcı Sevda Demirel, önceki gün köpeği ile birlikte Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Gazetecilerle konuşan Demirel, anne olmak istediğini dile getirdi.

Sevda Demirel: Anne olmak, evlat edinmek istiyorum Sevda Demirel, önceki gün köpeği Şila ile beraber Nişantaşı City's'de görüntülendi. Köpeğini gezdirdikten sonra kısa bir alışveriş turu yapan Demirel, muhabirlerin sorularını cevapladı.
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