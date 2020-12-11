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Sevcan Yaşar: Sermiyan Midyat dövüp çıplak videomu çekti
Sevcan Yaşar’ın Sermiyan Midyat’a açtığı davada mahkemeye sunduğu darp fotoğrafları ortaya çıktı. Oyuncu, Midyat’a bir dava daha açacağını söyledi: “Yarı çıplakken videolarımı çekti.” Bu açıklama, Sermiyan Midyat’ın şiddet haberlerine tepki gösterirken söylediği şu sözü akıllara getirdi: “Sizin sunamadıklarınız bende var!”
ÇALINAN TELEFONDAN SIZDIRILDI SERMİYAN Midyat ve Sevcan Yaşar arasında sular durulmuyor. İki eski sevgili, şiddet iddiasıyla birbirlerinden şikâyetçi olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Yaşar’a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı sosyal medyada paylaşıldı. Sermiyan Midyat, bir kadının tehdit ve hakaret içerikli konuşmalarının yer aldığı kaydın çalınan telefonundan sızdırıldığını öne sürdü.