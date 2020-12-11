Sevcan Yaşar: Sermiyan Midyat dövüp çıplak videomu çekti

Midyat ve Sevcan Yaşar arasında sular durulmuyor. İki eski sevgili, şiddet iddiasıyla birbirlerinden şikâyetçi olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Yaşar’a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı sosyal medyada paylaşıldı. Sermiyan Midyat, bir kadının tehdit ve hakaret içerikli konuşmalarının yer aldığı kaydın çalınan telefonundan sızdırıldığını öne sürdü.