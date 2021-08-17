Sevcan Orhan ile Gökhan Dağıstanlı aşklarını ilan etti!

Sevcan Orhan ve Gökhan Dağıstanlı, ilişkilerini sosyal medyadan ilan etti. Dağıstanlı, ilk fotoğraflarını "Belki de biraz geç rastladım sana" notuyla paylaştı. Sevcan Orhan ise sevgilisine "Seni çok seviyorum" mesajıyla yanıt verdi.

Sevcan Orhan, 2006 yılında bağlama sanatçısı Ümit Yılmaz ile evlenmişti. Orhan'ın bu evliliği kısa sürmüştü. Ünlü sanatçı, eski futbolcu Hasan Şaş ile yaşadığı aşk la da uzun süre gündemde kalmıştı.

Geçtiğimiz yıl sanat hayatının 20'inci yılını kutlayan şarkıcı duygularını şu şekilde dile getirmişti:

20 yıla bir çok mutluluk ve hüzün sığdırdım. Çok mutlu olduğum da oldu, kimseye göstermeden gözyaşı döktüğüm de. Bir gün belki anılarımı kaleme alırsam bunları sizlerle paylaşırım ama şimdilik bütün hüzünlerimi ve acılarımı rafa kaldırdım. Dünyaya umutla ve sevgiyle bakıyorum.