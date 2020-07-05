Sev Kardeşim filmi kaç yılında çekildi? Sev Kardeşim filmi nerede çekildi? Sev Kardeşim konusu ve oyuncuları!

Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini üstlendiği Sev Kardeşim filminin başrollerinde Yeşilçam'ın usta oyuncuları Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit yer alıyor. Senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı Sev Kardeşim filminin senaryosunu da Sadık Şendil'in yazdı. Peki, Sev Kardeşim filmi ne zaman, kaç yılında, nerede çekildi? İşte Sev Kardeşim filmi konusu ve oyuncuları...

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu da Sadık Şendil'in yazdığı Sev Kardeşim filminin başrollerinde Yeşilçam'da bir döneme damga vuran usta oyuncular Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit yer alıyor. Aradan uzun yıllar geçse de eskimeyen ve her dönem izleyicisini ekranlara bağlamayı başaran Sev Kardeşim filmi televizyonların nostalji kuşağı filmleri arasında yer almaya devam ediyor. Sev Kardeşim filmi ne zaman, kaç yılında, nerede çekildi? İşte Sev Kardeşim filmi konusu ve oyuncuları...

SEV KARDEŞİM NE ZAMAN, KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Sev Kardeşim filminin çekimleri 1972 yılında İstanbul 'un Avrupa Yakası'nda Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde gerçekleştirildi.

SEV KARDEŞİM FİLM KONUSU

Filmde, bir fabrika işçisi olan Alev (Hülya Koçyiğit) ile fabrika sahibinin oğlu Ferit (Tarık Akan) arasındaki aşk hikayesi anlatılmaktadır. Alev, fabrikada çalışan tüm genç kızlar gibi Ferit'e hayrandır. Ancak Ferit işçi kızların ilgisine karşılık vermez. Alev, bir gün iş arkadaşları ile bir iddiaya girer. İddiayı kazanmak için Ferit'i kendisine âşık etmesi gerekmektedir. Bu yüzden kendisi ve ailesi hakkında yalanlar söyler ve Ferit'i etkilemeyi başarır. Fakat çok geçmeden gerçek ortaya çıkar. İki gencin ailelerinin de olaylara karışmasıyla durum bambaşka bir hal alır.

SEV KARDEŞİM OYUNCULARI

Sev Kardeşim filminde usta oyuncular Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit başrol oyuncuları olarak yer aldılar. Sev Kardeşim filminin oyuncu kadrosunda ise Adile Naşit, Münir Özkul ve Hulusi Kentmen, Halit Akçatepe, Zeki Alasya , Nedret Güvenç, Ahmet Turgutlu gibi unutulmaz isimler yer alıyor.

SEV KARDEŞİM ŞARKI SÖZLERİ

Bak kardeşim

Elini ver bana

Gel kardeşim

Neşe getirdim sana

Al kardeşim

Ye, iç, gül, oyna

Sar kardeşim

Kolunu boynuma

Sev kardeşim

Canım feda yoluna

Tap kardeşim

Tüm insanlara

Dünyaya geldik bir kere

Kavgayı bırak her gün bu şarkımı söyle

Sevdikçe güler her çehre

Amaçlar hep bir olsun

Kalpler birlikte

Dünyaya geldik bir kere

Kavgayı bırak her gün bu şarkımı söyle

Sevdikçe güler her çehre

Mutluluklar bir olsun

Acı birlikte