Sev Kardeşim filmi kaç yılında çekildi? Sev Kardeşim filmi nerede çekildi? Sev Kardeşim konusu ve oyuncuları!

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu da Sadık Şendil'in yazdığı Sev Kardeşim filminin başrollerinde Yeşilçam'da bir döneme damga vuran usta oyuncular Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit yer alıyor. Aradan uzun yıllar geçse de eskimeyen ve her dönem izleyicisini ekranlara bağlamayı başaran Sev Kardeşim filmi televizyonların nostalji kuşağı filmleri arasında yer almaya devam ediyor. Sev Kardeşim filmi ne zaman, kaç yılında, nerede çekildi? İşte Sev Kardeşim filmi konusu ve oyuncuları...
SEV KARDEŞİM NE ZAMAN, KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Sev Kardeşim filminin çekimleri 1972 yılında İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde gerçekleştirildi.
SEV KARDEŞİM FİLM KONUSU
Filmde, bir fabrika işçisi olan Alev (Hülya Koçyiğit) ile fabrika sahibinin oğlu Ferit (Tarık Akan) arasındaki aşk hikayesi anlatılmaktadır. Alev, fabrikada çalışan tüm genç kızlar gibi Ferit'e hayrandır. Ancak Ferit işçi kızların ilgisine karşılık vermez. Alev, bir gün iş arkadaşları ile bir iddiaya girer. İddiayı kazanmak için Ferit'i kendisine âşık etmesi gerekmektedir. Bu yüzden kendisi ve ailesi hakkında yalanlar söyler ve Ferit'i etkilemeyi başarır. Fakat çok geçmeden gerçek ortaya çıkar. İki gencin ailelerinin de olaylara karışmasıyla durum bambaşka bir hal alır.
SEV KARDEŞİM OYUNCULARI
Sev Kardeşim filminde usta oyuncular Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit başrol oyuncuları olarak yer aldılar. Sev Kardeşim filminin oyuncu kadrosunda ise Adile Naşit, Münir Özkul ve Hulusi Kentmen, Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Nedret Güvenç, Ahmet Turgutlu gibi unutulmaz isimler yer alıyor.
SEV KARDEŞİM ŞARKI SÖZLERİ
Bak kardeşim
Elini ver bana
Gel kardeşim
Neşe getirdim sana
Al kardeşim
Ye, iç, gül, oyna
Sar kardeşim
Kolunu boynuma
Sev kardeşim
Canım feda yoluna
Tap kardeşim
Tüm insanlara
Dünyaya geldik bir kere
Kavgayı bırak her gün bu şarkımı söyle
Sevdikçe güler her çehre
Amaçlar hep bir olsun
Kalpler birlikte
Dünyaya geldik bir kere
Kavgayı bırak her gün bu şarkımı söyle
Sevdikçe güler her çehre
Mutluluklar bir olsun
Acı birlikte