Oyuncu, “Bu sene benim için çok özel ve güzel bir yıl oldu. En şaşırtıcı, en güzel ve en özel doğum günüm diyebilirim” şeklinde konuştu.
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Sette sürpriz kutlama!
25 Temmuz 2021 Pazar - 9:12 | Son Güncelleme : 25 07 2021 - 9:12
Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Aşkın Tarifi’nin başrol oyuncusu Serra Arıtürk’e; set arkadaşları Cem Davran, İdil Sivritepe ve Elif Melda Yılmaz doğum günü sürprizi yaptı.
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