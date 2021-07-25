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Sette sürpriz kutlama!

25 Temmuz 2021 Pazar - 9:12 | Son Güncelleme : 25 07 2021 - 9:12

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Aşkın Tarifi’nin başrol oyuncusu Serra Arıtürk’e; set arkadaşları Cem Davran, İdil Sivritepe ve Elif Melda Yılmaz doğum günü sürprizi yaptı.


Oyuncu, “Bu sene benim için çok özel ve güzel bir yıl oldu. En şaşırtıcı, en güzel ve en özel doğum günüm diyebilirim” şeklinde konuştu.
 

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