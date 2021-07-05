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Sette sürpriz kutlama!

05 Temmuz 2021 Pazartesi - 16:02 | Son Güncelleme : 05 07 2021 - 16:02

Hayranları Tuba Büyüküstün'ün doğum gününü kutluyor. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün 39. yaşına girdi. Set ekibi Büyüküstün'e doğum günü sürprizi yaptı.


Tuba Büyüküstün'e başrolünde yer aldığı dizisinin setinde doğum günü sürprizi yapıldı. Set ekibi 39. yaşına basan Büyüküstün için sürpriz parti organize etti. T.B şeklindeki doğum günü pastasını görünce bir hayli şaşıran ünlü oyuncu arkadaşlarına tek tek teşekkür etti. Büyüküstün o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
 
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
 
Tuba Büyüküstün'ün doğum günü sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü Türkiye sınırlarını aşan oyuncunun sevenleri Twitter'da #TubaBüyüküstün etiketini zirveye taşıdı.
 
Hayranları <a title= Tuba Büyüküstünün doğum gününü kutluyor: Tuba Büyüküstün 39 oldu" src="https://i4.hurimg.com/i/hurriyet/75/770x0/60e2d86a4e3fdf189c3b2551" />

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