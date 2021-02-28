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Sette sürpriz kutlama!

28 Şubat 2021 Pazar - 9:21 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 9:21

Hande Ünsal, yeni klibi için kamera karşısına geçti. Çekimden bir gün önce 29 yaşına giren Ünsal’a ekibi sürpriz yaptı.


Hande Ünsal, yeni klibi için kamera karşısına geçti. Çekimden bir gün önce 29 yaşına giren Ünsal’a ekibi sürpriz yaptı. Tüm ekip, üzerinde sanatçının şarkılarının notalarını ve fotoğraflarını içeren bir pastayla Ünsal’ın doğum gününü kutladı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Ünsal, “Ne diyeceğimi bilemiyorum. Canlı canlı dilek tutuyorum, Allah’ım pandemi bir an önce bitsin” dedi. 
 

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