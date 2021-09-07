Korkunç! Sesleri duyan hemen polisi aradı! Eşini banyoya götürüp...

Feci olay Kağıthane'de yaşandı. Abdullah Aydoğan önce banyoda eşini tabanca ile vurdu daha sonra da intihar etti. Eş Eda Aydoğan olay yerine hayatını kaybederken, Abdullah Aydoğan da kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kurye olarak çalışan Abdullah Aydoğan(33) öğle saatlerinde eve gelerek eşi Eda Aydoğan ile tartıştı. Eşini banyoya götüren koca, Eda Aydoğan'ı tabanca ile vurdu. Daha sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyanlar, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Silah sesinin geldiği daireyi tespit eden polis ekipleri, çilingir yardımı ile eve girdiklerinde, Abdullah Aydoğan ile eşi Eda Aydoğan'ı, banyoda başlarından silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri, Eda Aydoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Abdullah Aydoğan ise ambulans ile Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Abdullah Aydoğan da yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Ölen çiftin komşuları olduğunu söyleyen mahalle sakini "O kadar güzel bir çiftlerdi ki. Hala daha şoktayız. İnanın şoktayız. Bir sorunu olsaydı inanın duyardık" dedi.

Taziyeye gelen komşu Şengül Tayfur ise "Öğle saatlerinde 4-5 el silah sesi geldi. Daha sonra da iki el daha ses duyduk. Biz çok üzüldük. İyi komşulardı. İyi çocuklardı" diye konuştu.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Eda Aydoğan'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Aydoğan'ın cenazesi, defin işlemleri tamamlanmak üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Aydoğan'ın cenazesinin bugün Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.