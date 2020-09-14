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Ses kayıtları canlı yayında ortaya çıktı! Aleyna Çakır’ın yardım çığlıkları...
Ölümü şüpheli bulunan Aleyna Çakır’ın ses kayıtları ortaya çıktı. Genç kızın eski komşusu Aleyna’nın şiddet gördüğü sıradaki ses kaydını Müge Anlı’da dinletti. Kızlarının yardım çığlıklarını duyan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Adalet Bakanlığına seslenen Müge Anlı, Aleyna Çakır’ın ses kaydının dosyaya eklenmesini talep etti.
3 Haziran'da evinde ölü bulunan, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in ailesi, otopsi raporunun çıkmasının ardından ATV'de yayımlanan Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Aleyna Çakır’ın tırnaklarında erkek DNA’sına ait kalıntıların bulunması genç kızın öldürülmüş olabileceği iddialarını güçlendirmişti. Aleyna Çakır olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aleyna Çakır'ın eski komşusu, kavga sırasında çektiği ses kaydını canlı yayında dinletti.