Servis şoförü dehşet saçtı

Mersin'de bir servis şoförü, henüz bilinmeyen bir nedenle kebapçı dükkanını midibüsüyle yıkmaya çalıştı. Defalarca kebapçı dükkanına çarpan ve aracını vatandaşların üzerine süren servis şoförü, girişiminde başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştı.

