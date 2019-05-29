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Servis şoförü dehşet saçtı

İHA |  29 Mayıs 2019 Çarşamba - 13:09 | Son Güncelleme : 29 05 2019 - 13:13

Mersin'de bir servis şoförü, henüz bilinmeyen bir nedenle kebapçı dükkanını midibüsüyle yıkmaya çalıştı. Defalarca kebapçı dükkanına çarpan ve aracını vatandaşların üzerine süren servis şoförü, girişiminde başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştı.


Sosyal medyaya düşen görüntülere göre olay, Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir servis şoförü, midibüsüyle gelerek bölgede bulunan bir kebapçıyı yıkmaya çalıştı.
 
Henüz bilinmeyen bir nedenle midibüsüyle defalarca kebapçı dükkanına çarpan ve bölgede bulunan vatandaşların üzerine aracını süren şoför dehşet saçtı.
 
Çok sayıda denemenin ardından girişiminde başarılı olamayan sürücü bölgeden uzaklaştı. Midibüsün önünde büyük hasar oluşurken, bölgede bulunan vatandaşlar araca çok sayıda taş attı. 
 
Olayda kimse yaralanmazken, polisin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi. 
 

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