21 Aralık 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.388 -1.46 EURO 9,3240 -0.31
USD 7,6770 0.64 ALTIN 464,090 0.55
CANLI BORSA
TÜMÜ

Servis minibüsü alev alev yandı! İçindeki 12 sağlıkçı son anda kurtuldu

DHA |  21 Aralık 2020 Pazartesi - 12:48 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 12:48

Muğla'da özel bir hastanenin personelini taşıyan servis aracı olarak kullanılan minibüs, seyir halindeyken alev aldı. İçindeki 12 kişi son anda tahliye edilirken, minibüs yanarak kullanılmaz hale geldi.


Milas'tan aldığı personeli, saat 06.45 sıralarında Bodrum'da bulunan özel bir hastaneye götürmek üzere yola çıkan Mehmet Atıcı'nın kullandığı 48 S 1256 plakalı servis minibüsü, Halil Bey Bulvarı'na geldiğinde alev almaya başladı.
 
Motor kısmından alevlerin yükselmesiyle birlikte aracı durduran Atıcı, kısa sürede 12 kişiyi tahliye etti. Bütün personelin servis aracından inmesiyle birlikte alevler bir anda minibüsü sardı.
 
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, su sıkarak yangını söndürürken minibüs de kullanılmaz hale geldi. Polis, ölü ya da yaralı bulunmayan yangınla ilgili soruşturma başlattı.
 

ETİKETLER

Muğla Servis minibüsü minibüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.