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Servan'ın ölmediği bilgisi ekibi şoke ediyor!

25 Kasım 2020 Çarşamba - 12:24 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 12:24

Arka Sokaklar 567. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.


Ekip, Servan'ın şarampole yuvarlanan arabanın içinde olduğunu düşünmektedir. Adli tıptan gelen haber ile şaşkına dönerler. İkinci büyük şaşkınlığı ise, bombalı bir eylem hazırlığında olduğu haberini aldıklarında yaşarlar. Tüm ekip Servan'ı bulmak için seferber olur. İhbarlarla Servan'ın olası mekanlarına operasyon düzenleyen ekibimiz adamlarından birisini yakalamayı başarır. Servan, canlı bomba eylemi ile okulları hedef almıştır. Canlı bomba belirledikleri okulun önüne gelir. Çocuklar okul bahçesinde her şeyden habersiz teneffüs yapmaktadırlar.
 
Ekip, canlı bombanın kendisini patlatmasını engelleyebilecek mi? Çocuklar tehlikeli durumdan kurtulmayı başarabilecekler mi? Ekip, Servan'ı etkisiz hale getirebilecek mi?
 
Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

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