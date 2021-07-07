Sertab Erener: Artık çocuk doğurmamamız çoğalmamız gerekiyor!

Bodrum’da bir çevre etkinliğine katılan Sertab Erener’in sözleri tartışma yarattı.Erener, "Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir" dedi.

"FAREDEN BETER OLDUK"

Yeni Asır'da yer alan habere göre; etkinlikte konuşan ünlü şarkıcı, "Ben her gün yola çıktığımda sağa sola bakmamaya çalışıyorum çünkü gerçekten çok acıklı" dedi. Erener, "En temel sorunumuz da milyarlarca insanız, artık çocuk doğurmamamız gerekiyor. Biraz duralım gerçekten, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bizden az ürüyor olabilirler" ifadelerini kullandı.

56 yaşındaki sanatçının çevre etkinliğindeki bu çıkışı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar, Erener'in sözlerine tepki gösterdi.

1990–1996 yılları arasında meslektaşı Levent Yüksel ile evli kalan, 2015'te müzisyen Emre Kula ile hayatını birleştiren Sertab Erener'in, çocuğu bulunmuyor.