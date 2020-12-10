Gazetevatan.com » Magazin » Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar arasında neler yaşandı? Görüntüler ortaya çıktı...
Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar arasında neler yaşandı? Görüntüler ortaya çıktı...
Ünlü oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat’ın geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Sevcan Yaşar’ı darp ettiği iddia edilmişti. Taraflar birbirlerine karşılıklı şiddet uyguladıkları iddiasıyla mahkemede şikayetçi olmuştu. O güne ait görüntüler ortaya çıktı.
Kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar’ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat hakkında geçtiğimiz hafta “kasten yaralama”, “zincirleme tehdit” ve “zincirleme hakaret” suçlarından sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.