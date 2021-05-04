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Sermiyan Midyat'tan Tolga Karel açıklaması: Ağzıma fermuar çektim!
Sermiyan Midyat, önceki gün ikamet ettiği Cihangir’deki bir bakkaldan pide alırken objektiflere takıldı. ABD'de yaşayan Tolga Karel, Sevcan Yaşar’ı darbettiği iddiasıyla mahkemelik olan Midyat’ı eleştirmişti. Ünlü oyuncuya, Karel'in sözleri hatırlatıldı.
Ramazanın vazgeçilmezi olarak gördüğü pideyi çok sevdiğini söyleyen Sermiyan Midyat, aylar önce yaptığı Amerika seyahatinde pandemi nedeniyle kullandığı sözleri nedeniyle Tolga Karel’in tepkisine neden olmuştu.