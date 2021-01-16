16 Ocak 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.524 -1.43 EURO 9,0380 0.77
USD 7,4630 1.38 ALTIN 438,670 0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sermiyan Midyat: Sevenlerime sürprizim var

16 Ocak 2021 Cumartesi - 9:21 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 9:21

Oyuncu Sermiyan Midyat, abisi Serhan Midyat'la birlikte önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı.


Sermiyan Midyat, "Her şey yolunda. Setlerim bitti ama yeni projelerim var. Şimdi onlara odaklandım. Sevenlerime sürprizim var" dedi. 
 
"MESLEĞİ BIRAKIRIM"
 
Eski sevgilisi Sevcan Yaşar ile şiddet iddialarıyla davalık olan Sermiyan Midyat, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Benim kadınlarla hiçbir problemim yok. 46 yaşına basıyorum bir tane kadına şiddet uyguladığım görüntü göstersinler ben mesleği bırakırım" demişti.
 
Hakkında bir linç kampanyası başlatıldığını iddia eden Midyat, "Şu çok ağrıma gidiyor... ‘Hükümet Kadını’ gibi kadınlar konusunda önemli bir işe imza attım, gördüğüm muameleye bakın. Bu haberler çıktığından beri annem bana dua ediyor ve üzülüyor. Ona televizyon seyretmeyi yasakladım. Çünkü herkes bana orada ‘Hanzo’ diyor" ifadelerini kullanmıştı.
 

ETİKETLER

Sermiyan Midyat Serhan Midyat Cihangir
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.