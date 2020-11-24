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Sermiyan Midyat: Ne oluyor oğlum

24 Kasım 2020 Salı - 10:45 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 10:45

Oyuncu Sermiyan Midyat, önceki akşam Cihangir’deki evinin yakınlarında objektife yansıdı.


Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre hararetli bir şekilde telefonla konuşan Sermiyan Midyat, flaşların patlamasıyla sinirlendi.
 
Oyuncu, “Ne oluyor oğlum, alışverişten geliyorum” sözleriyle muhabirlere tepki gösterdi.

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