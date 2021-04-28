Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) uzman personel alıyor! İşte SPK personel alımı başvuru şartları ve giriş sınavı detayları!

Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK), İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere 30 Uzman Yardımcısı ve 10 uzman hukukçu yardımcısı alınacak. Peki, SPK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? SPK personel alımı giriş sınavı nasıl olacak? İşte SPK personel alımı başvuru şartları...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) personel alımı ilanı yayınlandı. İlana göre, Sermaye Piyasası Kurulu İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 30 adete kadar Uzman Yardımcısı ve Avukatlık Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 10 adete kadar Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrosuna aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacak. Peki, SPK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? SPK personel alımı giriş sınavı nasıl olacak? İşte SPK personel alımı başvuru şartları...

SPK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınav başvurularının 27.04.2021 - 11.05.2021 tarihleri arasında SPK resmi internet adresinden (www.spk.gov.tr) ulaşılabilecek. Adayların, "Başvuru Formu"nun çevrimiçi olarak doldurarak. sistem üzerinden çıktısının alınarak öğrenim belgesinin fotokopisi ile birlikte en geç 18.05.2021 tarihi saat 16:00'a kadar elden veya posta yoluyla Kurulun Ankara merkez adresine gönderilmesi gerekiyor.

SPK PERSONEL ALIMI GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak. Giriş sınavının yazılı aşaması, iki gün süreyle sabah ve öğleden sonraları Uzman Yardımcılığı sınavı için altı, Uzman Hukukçu Yardımcılığı sınavı için beş ayrı oturum şeklinde yapılacak. Giriş sınavının yazılı aşaması İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru sırasında hangi şehirde sınava girmek istediklerini belirtebilecekler. Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri Kurulun resmi internet sitesinden (www.spk.gov.tr) duyurulacak.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Yazılı mesleki sınav aşağıdaki gruplara giren konulardan yapılacaktır:

a) 30 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için;

A) İktisat: Makro ve Mikro İktisat, Para, Banka, Dış Ticaret, Planlama, İşletme İktisadı.

B) Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukukunun Genel Esasları.

C) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Kredisi, Maliye Politikası.

D) Muhasebe: Genel Muhasebe, Mali Tahlil.

E) Genel Matematik, İstatistik ve Ticari Hesap: Genel Bilgiler.

F) Yabancı Dil: İngilizce , Fransızca veya Almanca dillerinden bir metnin Türkçe'yeçevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birine çevrilmesi.

b) 10 adet Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrosu için;

A) Özel Hukuk: Ticaret Hukuku (Ticari işletme, ticaret şirketleri ve kıymetli evrak), Borçlar Hukuku (Genel hükümler ve özel borç ilişkileri), Medeni Hukuk (Başlangıç hükümleri, kişiler hukuku ve eşya hukuku),

B) Kamu Hukuku: İdare Hukuku, Ceza Hukuku (Genel hükümler ve özel hükümler),

C) Takip ve Usul Hukuku; Medeni Usul, Ceza Usul, İcra ve İflas Hukuku, İdari Yargılama Hukuku

D) Genel Konular: İktisat, Maliye,

E) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden bir metnin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe bir metnin, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birine çevrilmesi,

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2- 30 adet Uzman Yardımcısı kadrosu için;

- ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP17, KPSSP18, KPSSP23, KPSSP25, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP44, KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 600 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 600 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

- Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, İşletme ve Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Hukuk, Fen, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ticari Bilimler, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, Uygulamalı Bilimler, Yönetim Bilimleri Fakültelerinin ve 4 yıllık eğitim veren Bankacılık ve Sigortacılık, Turizm İşletmeciliği ve Bilişim Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik, Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokullarının bölümleri olan Aktüerya, Aktüerya Bilimleri, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi/İktisat, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Hukuk, İktisat, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İşletme, İşletme Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme Mühendisliği, İşletme-Ekonomi, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Pazarlama, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri, Aktüerya ve Risk Yönetimi, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Finansal Ekonometri, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Gayrimenkul ve Varlık Değerleme, Gayrimenkul ve Varlık Değerlendirme, Girişimcilik, İslam Ekonomisi ve Finans, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Girişimcilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Yönetim Bilimleri bölümlerinden veya yukarıda sayılanlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

3- 10 adet Uzman Hukukçu Yardımcısı kadrosu için;

- ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3, KPSSP4, KPSSP8, KPSSP9 ve KPSSP11 puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

- Hukuk fakülteleri veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak ve avukatlık stajını tamamlamış bulunmak veya en geç sözlü sınav tarihinden 1 hafta önce staj bitim belgesini Kurula

verebilmek (staj bitim belgesini söz konusu süre içerisinde getirmeyenler sözlü sınava alınmazlar),

4- 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

5 - Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,

6 - Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak.