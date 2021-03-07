Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) personel alacak!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) personel alımı ilanı yayınlandı. Sermaye Piyasası Kurulu İstanbul Temsilciliğinde istihdam edilmek üzere 10 bilişim uzmanı alınacak. SPK personel alımı başvuruları 18 Mart'ta sona erecek. Peki, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) personel alımı başvurusu nasıl yapılır? SPK personel alımı başvuru şartları...

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımlanan personel alımı ilanında "Sermaye Piyasası Kurulu'nda (Kurul), İstanbul Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 10 adete kadar “Bilişim Uzman Yardımcısı” kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel

seçimi için giriş sınavı yapılacaktır" ifadelere yer verildi.

SPK PERSONEL ALIMI SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

2- ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS),KPSSP1, KPSSP2, KPSSP3 puan türlerinin herhangi birinden 75 (Yetmişbeş) ve üzerinde olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 200 kişi içerisinde bulunmak (Eşit puan almış olmaları nedeniyle 200 üncü sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.),

3- En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

4 - 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

5 - Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mali yasalara göre suç sayılan bir eylem dolayısıyla aleyhine verilmiş bir hüküm bulunmamak,

6 - Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak.

SPK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SPK personel alımı sınav başvuruları 18 Mart 2021 tarihine kadar alınacak. Sermaye Piyasası Kurulu'nun resmi internet adresinden (www.spk.gov.tr) ulaşılabilecek "Başvuru Formu’nun çevrimiçi olarak doldurulması suretiyle yapılması, formun doldurulmasını müteakip sistem üzerinden çıktısının alınarak öğrenim belgesinin fotokopisi ile birlikte en geç 22 Mart 2021 tarihi saat 17:30'a kadar elden veya posta yoluyla Kurulun Ankara merkez adresine gönderilmesi gerekiyor.

SPK PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Giriş sınavının yazılı aşaması 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde sabah ve öğleden sonraları dört ayrı oturum şeklinde yapılacaktır.