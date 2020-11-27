Sermaye Piyasası Kurulu'dan dev ceza!

Onlarca kişi ve kuruma ceza yağdı. Sermaye Piyasası Kurulu kanunlara aykırı davranan kişi ve kurumlara karşı cezalarını sürdürüyor. Hem aracı kurum hem de yatırımcılara SPK ceza kesti.

Sermaye Piyasası Kurulu suç duyurusu, idari para cezası, yaptırım ve tedbirlerine ara vermeden devam ediyor. Kanunlara aykırı davrananları tespit eden Sermaye Piyasası Kurulu milyonlarca lira ceza kesti.

SPK’nın kestiği cezaların başında rekor sayılabilecek rakam olan 7.2 milyon lira öne çıkıyor. Harun Kahraman isimli yatırımcıya Gersan Elektrik hissesine yönelik sosyal medya hesabı Twitter üzerinden alım veya tut tavsiyesi verdikten sonra elindeki hisseleri satmasından dolayı 7 milyon 217 bin 97 lira tutarında ceza verildi.

Park Elektrik hissesinde de Özgür Ölmez isimli yatırımcının pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmasından dolayı 498 bin 444 lira ile cezalandırılması kararlaştırıldı.

Demisaş Döküm hissesinde de Soner Polat ve Gürbüz Bilgioğlu’na pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmaları nedeniyle Polat’a 958 bin 581 lira, Bilgioğlu’na da 75 bin 509 lira idari para cezası uygulandı.

Egeli&Co Enerji Yatırımları hissesinde Tan Egeli’ye kendisine tevdi edilen şirket malvarlığının, ticari hayatın olağan akışına uygun olmayan bir şekilde üçüncü kişilerin yararına, şirket tüzel kişiliğinin ise zararına kullanılması nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

27 ARACI KURUMA İDARİ PARA CEZASI

SPK’nın almış olduğu kurallara uymayan 27 aracı kuruma da ceza kesildi.

Gedik Yatırım Menkul Değerler, Global Menkul Değerler, İş Yatırım Menkul Değerler, Tacirler Yatırım Menkul Değerler, Teb Yatırım Menkul Değerler, Meksa Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler, Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler, Ak Yatırım Menkul Değerler, İnfo Yatırım Menkul Değerler, Oyak Yatırım Menkul Değerler, Ünlü Menkul Değerler, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler, Acar Menkul Değerler, Bizim Menkul Değerler, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler, Marbaş Menkul Değerler, Sanko Yatırım Menkul Değerler, Vakıf Yatırım Menkul Değerler, Yatırım Finansman Menkul Değerler, Ata Yatırım Menkul Kıymetler, Citi Menkul Değerler, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler, Şeker Yatırım Menkul Değerler’e toplamda 5 milyon 659 bin 965 lira ceza kesildi.

42 YASADIŞI FOREX SİTESİNE KAPATMA KARARI

Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına SPK karar verdi.

İşte o siteler:

https://www.limitmarkets19.com

https://limit-portal.com

https://teamstarfx5.com

https://garantimarkets4.com

https://www.forexhesap.com

https://forex-hesapac.com

https://www.forexyorumlarim12.com

https://www.demoforeks37.com

https://yurtdisifx.net

https://www.forextr45.com

https://tcmforex3.com

https://arooncapital6.com

https://47galafx.com

https://register.hfmarkets.group

https://www.uzmanfx56.net

https://www.klasfx72.com

https://www.asforex49.com

https://eforfx14.com

https://phaseforex42.com

https://loxdonmarkets9.com

https://forexekaydol16.com

https://iqoption.review

https://tr.amarkets.pro

https://gannmarkets39.com

https://turk-investing.com

https://gkmforex26.com

https://lordfx-uk.com

https://fxtrd26.com

https://lotascapital25.com

https://www.trendfx60.com

https://www.balansfx47.com

https://www.balansfx.io

https://olivemarkets55.com

https://www.hizlifx107.com

https://ekolfx88.com

http://destekfx51.com

https://www.zesforextr16.com

https://www.zesforex29.com

https://www.liberalfxtr21.com

https://www.liberalfx36.com

https://www.kalefx38.com

https://trforex13.com