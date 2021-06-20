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Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'dan ciddi adım!

20 Haziran 2021 Pazar - 17:35 | Son Güncelleme : 20 06 2021 - 17:35

Masumiyet dizisindeki set aşkı gerçek aşka dönüşen Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan aşkı tam gaz devam ediyor. Şu sıralar tatilin tadını çıkartan çiftten ilişkileriyle ilgili ilk ciddi adım geldi. Tütüncü, kız arkadaşı Alişan'ı ailesiyle tanıştırdı.


Sezona iddialı bir giriş yapan Masumiyet dizisinde Ela karakterine hayat veren İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü çifti Çeşme'de tatillerine devam ediyor. Rol aldıkları dizi ile yıldızı parlayan oyuncu çiftin yaşadıkları aşk geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Güzel oyuncu İlayda Alişan sosyal medya paylaşımları kendisini ele verdi. Sevgilisi Serkay Tütüncü'nün ailesiyle pozlarını yayınlayan Alişan'a yavaş yavaş aile giriyor.
 
İLAYDA ALİŞAN AİLEYE GİRDİ
 
Rol aldıkları Masumiyet dizisinin setinde tanışan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü'nün arkadaşlıkları kısa süre sonra aşka dönüştü. Sık sık adları aşk dedikodularına karışan ikili, yaşadığı ilişkiyi yalanlasalar da geçtiğimiz haftalarda el ele görüntülenmesiyle yakayı ele vermişlerdi. Dizinin final yapmasının ardından yaşadıkları ilişki ile magazin gündeminde düşmeyen çift, şu sıralar Çeşme'de tatilin tadını çıkarıyor.
 
Masumiyet'in yıldızlarından ilk adım! Serkay Tütüncü sevgilisi İlayda Alişan'ı ailesi ile tanıştırdı
 
 
GELİN- GÖRÜMCE POZUNU YAYINLADI
 
Tatillerinden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ikiliden güzel oyuncu İlayda Alişan, son paylaşımıyla dikkat çekti. Yayınladığı fotoğrafta Serkay Tütüncü'nün ailesi ile samimi poz veren Alişan'ın aileye girdiği konuşulmaya başlandı. Kısa sürede sevgilisinin ailesi ile tanışan Alişan'ın bu pozları paylaşması ise takipçilerinin diline düşmekten kurtaramadı.
 
Masumiyet'in yıldızlarından ilk adım! Serkay Tütüncü sevgilisi İlayda Alişan'ı ailesi ile tanıştırdı

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