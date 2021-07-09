Serkay Tütüncü, Alaçatı fiyatlarına isyan etti!

Çeşme Alaçatı'daki otel fiyatlarının artışına oyuncu Serkay Tütüncü Twitter'da isyan etti. İzmir'in popüler tatil noktalarından Çeşme -Alaçatı'da eski rol arkadaşı ve sevgilisi İlayda Alişan ile tatil yapan Tütüncü, bir bardak içkinin 984 lira olduğunu ileri sürerek, "Dedenizin tarlasını satın, kredi çekin öyle gelin" mesajı verdi.

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ , Hülya Avşar ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer aldığı final yapan Masumiyet dizisinde, İlker karakterine hayat veren Serkay Tütüncü Twitter hesabından Çeşme-Alaçatı'daki otel ve tatil mekanlarındaki pahalılığı eleştirdi.

Tütüncü, attığı tweetle sosyal medyada günün konusunu belirlemiş oldu. Fahiş fiyatları kinayeli bir dille eleştiren Tütüncü, bu mekanlarda tatil yapıp yiyip içebilmek için ya kredi çekilmesi gerektiğini ya da dededen kalma miras tarla satılması gerektiğini ifade etti.