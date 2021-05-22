Serkan Nişancı kimdir? İbo Show konuğu Serkan Nişancı kaç yaşında, nereli? Serkan Nişancı hayatı hakkında merak edilenler…

Cumartesi günlerinin en çok izlenen programlarından biri olan İbo Show’un bu akşamki konularından biri de Serkan Nişancı oldu. Ankara havalarıyla tanınan, kına geceleri ve düğünlerde en çok dinlenen isimlerden Serkan Nişancı kimdir, kaç yaşında, nereli?

İbo Show'un yeni bölüm konukları yine izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatacak. İbo Show konukları arasında Serkan Nişancı da yer alıyor. Ankara havaları aranan isimlerinden biri Serkan Nişancı kimdir, kaç yaşında? Ankaralı Serkan Nişancı aslen nereli, evli mi? gibi sorulara yanıt arama başladı.

SERKAN NİŞANCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

4 Mart 1977 tarihinde İstanbul' da doğmuştur. Eğitim hayatını da İstanbul' da tamamlamıştır. İstanbul doğumlu olmasına rağmen, Ankara türküleri söylemesi nedeni ile herkes tarafından Ankaralı olarak bilinmektedir. Eğitim hayatı ile ilgili ve özel yaşantısı ile ilgili pek fazla bilgiye rastlanılamamaktadır. Bunun nedeni ise, yaptığı röportajlardan kaynaklı olarak özel yaşantısı ile değil çalışmaları ile gündeme gelmesidir.

Müziğe genç yaşta başlamıştır. Önceleri çeşitli yerlerde sahne almıştır. Müzikle ilgili olması sebebi ile uzun yıllar müzik piyasasında varlığını sürdürmüştür. Fakat ilk albümünü ne yazık ki 2012 yılında çıkarma fırsatı bulmuştur. Buna rağmen iki yıl ara ile düzenli olarak albüm çıkarmaya özen göstermiştir. Albüm çalışmalarını iki yıl gibi bir sürede uzun uğraşlar sonucu tamamlaması onun bu işte ne kadar emek harcadığını ve nasıl özveri sahibi olduğunun göstergesidir. Albüm çalışmalarına devam edeceğini de yaptığı röportajları ile sıklıkla duyurmaktadır.

2015 yılında O Ses Türkiye yarışmasına da katılarak sahne hayatında daha da ünlenmiştir. 2015 yılından önce müzikle uğraşıyor olması ve daha önce iki tane albüm sahibi olması yarışmada rahat tavırları ve hayran kitlesi ile kolaylık sağlamıştır. Müzik piyasasında albümü olmasına rağmen tanınması yarışma sayesinde olmuştur. İstanbul ve Ankara' da aranan en eğlenceli isim haline gelmiştir. Bunun nedeni ise, albümlerinde ve söylediği şarkılarda sıklıkla Ankara havalarına yer vermesinden kaynaklıdır.

SERKAN NİŞANCI'NIN ALBÜMLERİ ve ŞARKILARI

Serkan Nişancı, Gözüme Baka Baka, Kara Gözlüm Ölesim Var, Aşkın Starları, Yar Gözlerin Ağlar Gibi, Sen De Anlarsın, Özledim, Deli Yüreğime Zorsun, Gül Eğlen Oyna, Ankara'nın En İyileri, Kurtlar Sofrası, Ankara'nın Beyleri, Yalan Olmuş Sevdalar ve Alem Başlıyor gibi albümlerini piyasaya sürdü.

Hayal Olur

Gül Eğlen Oyna

Yar Bana

Gelsene

Gözüme Baka Baka

Hıçkırık

Sessiz Sedasız

Yar Gözlerin Ağlar Gibi

Sen De Anlarsın

Özledim

Deli Gibi Yüreğime Zorsun

Sevdiğim Al Yazmalım

Hem Delisin Hem Hanım

Dayanamam

Sen Aldırma

Atamın Seğmenleri / Hüdayda / Yumurtanın Sarısı

Mavi Boncuk Gözleri

Yalan Olmuş Sevdalar

Ankara Kızlarına

Bir Sevdadır Ankara

Sen Olmayınca

Karagözlüm Ölesim Var

Oyanada Dönder Sar Beni

Balım Benim

Elveda

Seviyorum Bir Tek Seni

Dari Dari