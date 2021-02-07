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Serkan Çayoğlu'ndan romantik kutlama!

07 Şubat 2021 Pazar - 9:31 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 9:31

Serkan Çayoğlu, yeni dizisinin çekimleri nedeniyle Kıbrıs’ta olduğu için, sevgilisi Özge Gürel’in yaş gününde ona çiçek gönderip, Instagram’dan kutlama yaptı.


Serkan Çayoğlu, yeni dizisinin çekimleri nedeniyle Kıbrıs’ta olduğu için, sevgilisi Özge Gürel’in yaş gününde ona çiçek gönderip, Instagram’dan kutlama yaptı. Gürel’le karesini paylaşan oyuncu, “Doğum gününde ilk kez senden bu kadar uzaktayım ama kalbin benimle, ellerin elimde, kulağına fısıldıyorum” diye yazdı. Gürel ise çiçeklerle pozuna, “Aşırı özlem içerir” notunu düştü.
 

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serkan çayoğlu romantik kutlama
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