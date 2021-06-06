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Serik'te 3 noktada orman yangını

DHA |  06 Haziran 2021 Pazar - 16:22 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 16:23

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda 3 ayrı noktada aynı anlarda yangın çıktı. Bölgeye hızla yönlendirilen ekipler karadan ve havadan alevlere müdahaleye başladı.


Serik'e bağlı Belkıs Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler yönlendirildi. 3 farklı noktada aynı anlarda çıkan ve kısa sürede yayılan yangın için helikopter desteği de istendi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, ekipler hızla yangına müdahaleye başladı.
 
 
Yangın bölgesine yakın noktada bulunan ve kullanılmayan bir binada yangın nedeniyle hasar oluştu. Bölgede bulunan yerleşim yerlerine alevlerin sirayet etmemesi ve yangının kontrol altına alınması için ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.
 
 

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