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Serhat Ericek öldürüldü! İçişleri Bakanlığı duyurdu

22 Mayıs 2021 Cumartesi - 12:09 | Son Güncelleme : 22 05 2021 - 12:26

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada terörden arananlar listesinde 500.000TL’ye kadar ödülle “Gri” kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek teröristin öldürüldüğü ifade edildi.


Terör örgütü PKK'ya bir ağır darbe daha vuruldu. 8 Mayıs tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında gerçekleştirilen, 7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda öldürülen PKK'lılardan birinin 500 bin TL ödülle Gri kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist olduğu duyuruldu. 
 
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
Mardin İl Jandama Komutanlığınca; 08 Mayıs 2021 tarihinde Mardin Nusaybin kırsalında J-SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, JÖH ve komando birlikleri tarafından yapılan operasyon sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 7 BTÖ mensubundan birinin sözde Mardin Eyaleti Bogok alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve  terörden arananlar listesinde 500.000TL’ye kadar  ödülle “Gri” kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist olduğu tespit edilmiştir.
 
09 Aralık 2019 tarihinde Şırnak İdil ilçesi Sarıköy kırsalında  tuzaklanan  EYP’nin imhası sırasında meydana gelen patlamada,  2 jandarma personeli Astsubay Esma ÇEVİK ve Uzman Çavuş Kemal SAYAR şehit olmuştu. Etkisiz hale getirilen teröristin, bu hain eylemin failleri arasında olduğu tespit edilmiştir.
 
Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edilmektedir.
 

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