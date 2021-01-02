Serhat Doğramacı kimdir? MasterChef Türkiye finalistlerinden Serhat Doğramacı nereli, kaç yaşında? MasterChef Serhat…

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Masterchef'te finale adını yazdıran isimlerden biri de Serhat Doğramacı oldu. Masterchef'in yayınlanan son bölümünde finale giden isim Serhat oldu. Emir, Masterchef'ten üçüncü olarak ayrıldı ve iki finalistten biri Barbaros ve biri de Serhat oldu. Peki, Serhat Doğramacı kimdir? MasterChef Türkiye finalistlerinden Serhat Doğramacı nereli, kaç yaşında? İşte MasterChef Serhat…

TV8 kanalında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında son 2 yarışmacı arasında yer alan Serhat Doğramacı hakkındaki aramalar arttı. Hayatı, kaç yaşında nereli olduğu, evli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, MasterChef Serhat kimdir? Serhat Doğramacı nereli, kaç yaşında?

Masterchef Serhat Doğramacı kimdir?

23 yaşındaki Serhat Doğramacı, 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söylemektedir. Ulusal ve uluslararası gastronomi yarışmalarında 15 adet madalya/kupa sahibi olan Serhat Doğramacı, Amerika ve Almanya'da toplamda 3 yıl çalışarak iş tecrübelerine bir yenisini eklemiştir.

İleri düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyi Almanca ve Rusça bilgisine sahip olan Serhat Doğramacı, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna dâhil olan iddialı isimler arasındadır.

MasterChef Türkiye'nin bu akşam ekrana gelen eleme gecesi öncesinde Mehmet şef, Serhat'ın yarışmaya nasıl katıldığını açıkladı.

Mehmet şef, ilginç bir hikâye diyerek başladığı olayda kadroların dolduğu bir zamanda gelen Serhat'ın azmini anlattı. MasterChef Serhat, bu sene pandemi nedeniyle videolu olarak yapılan başvurusunu yapmış fakat geri dönüş gelmeyince yarışmacının iptal olduğunu düşünmüş. Bu sırada Amerika'daki eski işiyle anlaştığını ve biletinin alındığını söyledi. Ancak MasterChef yeni sezon tanıtımını görünce stüdyoya gelmeye karar verir. Burada yetkili birisiyle görüşmeden gitmeyeceğini söyleyen Serhat'ın şansına o gün bir yarışmacı vazgeçer. Evde kalmayı kabul etmeyen bu yarışmacıdan boşalan yere Serhat'ı almaya karar verir. Böylece elem turlarına giren Serhat, MasterChef 2020 ana kadrosuna dahil olmayı başarır.