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Sergen Yalçın ile Lisaveti Karibskaya hakkında ayrılık iddiası!
Beşiktaş'ta geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan teknik direktör Sergen Yalçın, aşk hayatında aradığını bulamadı. Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisi Lisaveti Karibskaya'dan ayrıldığı iddia edildi.
Sergen Yalçın, geçtiğimiz yıl Aslı Turan'dan ayrıldıktan sonra kendisinden 26 yaş küçük Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Sergen Yalçın, geçtiğimiz yıl Aslı Turan'dan ayrıldıktan sonra kendisinden 26 yaş küçük Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı.