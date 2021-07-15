Sergen Yalçın'dan sevgilisi Lisaveta Karibskaya'ya tektaş! Fiyatı dudak uçuklattı...

Beşiktaş’ı şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın sevgilisiyle de gündeme geliyor. Sergen Yalçın'ın Ukraynalı sevgilisi Lisaveta Karibskaya'ya aldığı tektaş yüzük dikkat çekti.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile aşk yaşayan 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya (Lisaveta Karibskaya), tatil pozlarıyla gündem olmuştu.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın ile Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya'nin aşkı tam gaz devam ediyor. Yalçın, sevgilisi için kesenin ağzını açtı.