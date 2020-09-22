ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Serenay siyahlara büründü!

Serenay siyahlara büründü!

Serenay siyahlara büründü! Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla uzun süredir konuşulan Serenay Sarıkaya, zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.