Serenay Sarıkaya yine dikkat çekti

İtalyan mücevher markası Bulgari’nin Türkiye’deki ilk reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya markanın Milano’daki davetinde dünyaca ünlü yıldızlarla bir araya gelmişti. Milano’daki La Scala Opera binasındaki davet hakkında oyuncu, “Çok güzel bir davet oldu. Ben de markanın Türkiye yüzü olarak yer aldım” dedi.
"EYLÜL GİBİ BAŞLAYACAĞIZ"
Burak Deniz ile 'Şahmeran' dizisi ile ekranlarda boy gösterecek olan Serenay Sarıkaya, yakında sete çıkacaklarını söyledi. Ünlü oyuncu, “Eylül gibi başlayacağız inşallah” dedi.