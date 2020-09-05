05 Eylül 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.086 0.93 EURO 8,8330 0.22
USD 7,4430 0.13 ALTIN 462,570 0.28
CANLI BORSA
TÜMÜ

Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı!

05 Eylül 2020 Cumartesi - 10:22 | Son Güncelleme : 05 09 2020 - 10:25

Defne Samyeli, kızı Deren’in bir markadan aldığı teklifi projede Serenay Sarıkaya da yer alacağı için reddettiği iddiasına tepki gösterdi: “Bu da nereden çıktı? Yapmayın arkadaşlar, bunların parçası değiliz biz.”


Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu geçtiğimiz günlerde ilginç bir iddiayla gündemdeydi. Talu’ya bir şampuan markasının teklif götürdüğü, ancak projede annesinin eski aşkı Cem Yılmaz’la ilişki yaşayan Serenay Sarıkaya da yer alacağı için genç modelin “Serenay’ın olduğu yerde ben yokum” dediği öne sürüldü.
 
YAPMAYIN ARKADAŞLAR
 
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Defne Samyeli önceki akşam Arnavutköy trafiğinde görüntülendi. Sıkışan trafikte basın mensuplarını görünce şaşıran Samyeli, aracının camını açarak muhabirlere selam verdi.
 
Kızıyla ilgili iddia sorulunca “Bu da nereden çıktı? Yapmayın arkadaşlar, bunların parçası değiliz biz” diyerek tepki gösteren Samyeli, trafiğin açılmasıyla gaza basarak uzaklaştı.
 
 

ETİKETLER

defne samyeli deren serenay sarıkaya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.